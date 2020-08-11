Türkiye sınırına dayanmıştı! İyi haber geldi

Edirne Valiliği, Bulgaristan'ın Haskovo bölgesinde 7 Temmuz Cuma günü başlayan ve Türkiye'den de görünen orman yangını ile ilgili açıklama yaptı.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Büyükismailçe köyüne kadar 30 kilometre uzunluğundaki bir alanın karşısında meydana gelen orman yangınında Türkiye tarafından 33 kilometre uzunluğunda güvenlik hattı oluşturulurken; Edirne Valiliği yangının bugün sona erdiğini açıkladı.

“SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezinin 24 saat boyunca görev yaptığı yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Cuma günü Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgârlı havanın etkisiyle yayılan orman yangını bugün itibariyle sona ermiştir. Soğutma çalışmaları Bulgaristan tarafından devam etmektedir.

*Yangın sırasında Türkiye sınır bölgesinde iş makinalarınca 33 km uzunluğunda güvenlik hattı çekilmiştir. Müdahale ve önleme çalışmalarında görev yapan 9 kurumdan 52 araç ve 224 personelimizin özverili çalışmaları sayesinde yangının ülke sınırlarımıza hiçbir etkisi olmamış olup, yanan tek bir ağacımız bulunmamaktadır.

BULGARİSTAN AFET DURUMU İLAN ETMİŞTİ

4 gün boyunca kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Bulgaristan'da Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Topolovgrad kentlerinde afet durumu ilan edilirken; Edirne Valisi Ekrem Canalp de sınır bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.