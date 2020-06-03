Türkiye’deki dünyaca ünlü plaj açıldı!

Kaş ilçesinde bulunan plaj, corona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi.

1 Haziran'da kapıları açılan plaja sayılı tatilci alınacağı bildirildi.

PLAJA GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇTÜLER

Önlemler kapsamında plaja girişte ateş ölçümü, maske ve eldiven kuralı başladı.

Plajda şezlong kullanılan ve ücretsiz bölümlerde de sosyal mesafeye dikkat edildi. Şezlonglar veya kumda güneşlenmek isteyenler için özel alandaki bölmeler arasında bir buçuk metrelik mesafe bırakıldı.

Şezlong sayısı yarıya indirilirken, her kullanımdan sonra dezenfekte edilerek, 20 dakika sonra misafire verileceği kaydedildi. Şemsiyeler de sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi. Duşlar ve tuvaletlerin de mesafe kurallarına göre kullanılacağı ve sürekli dezenfekte edileceği aktarıldı.