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Türkiye’den Yunanistan’a kaç göçmen geçti? Kafa karıştıran rakamlar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 130 bin 469 göçmenin Türkiye topraklarından ayrılıp, Yunanistan'a geçtiğini açıkladı. Yunan hükümeti ise 10 bin mültecinin sınırdan geçiş yapmaya çalıştığını ancak engellediklerini açıkladı. Türkiye ve Yunanistan'ın verdiği sayılardaki 120 binlik fark akıllarda soru işareti bıraktı.

Sozcu.com.tr
10:02 -
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Türkiye’den Yunanistan’a kaç göçmen geçti? Kafa karıştıran rakamlar!

27 Şubat günü Suriye’nin İdlib kentinde 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası, Türkiye mülteci politikasını değiştirdi, göçmenlerin Türkiye sınırından Avrupa ülkelerine ilerleyişini serbest bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da “Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz” dedi.

Mültecilerin başta Yunanistan olmak üzerine, Avrupa ülkelerine akını sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmenlerle ilgili şu sayıları verdi.

SOYLU GÜN GÜN PAYLAŞTI

– 29 Şubat saat 21.02: 36 bin 776
– 29 Şubat saat 23.50: 47 bin 113
– 1 Mart saat 09.55: 76 bin 358
– 1 Mart saat 19.40: 100 bin 577
– 3 Mart 09.15: 130 bin 469

FOTO: (Twitter/@suleymansoylu)

YUNAN HÜKÜMETİ: 10 BİN KİŞİ GEÇMEYE ÇALIŞTI, ENGELLEDİK

Sınırdaki hareketlilik ile ilgili en son açıklamayı 1 Mart’ta yapan Yunan hükümeti, yaklaşık 10 bin mültecinin sınırdan geçmeye çalıştığını fakat engellendiğini duyurmuştu. Yunan hükümeti hafta sonu yaşanan hareketlilikte 150 kişinin de gözaltına alındığını açıklamıştı. Bakan Soylu ile Yunan hükümetinin verileri arasındaki 120 bin kişilik fark kafalarda soru işareti bıraktı.

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Son güncelleme: 10:08 03.03.2020
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