Türkiye’nin corona virüsü haritası: İstanbul, Ankara, İzmir! İşte il il ilçe ilçe corona virüsü haritası

Corona virüsüyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Dünya genelinde 1,5 milyona yaklaşan vaka sayısı ve yaklaşık 80 bin kişinin ölümüne neden olan corona virüsü salgınında ülkemizde de güncel gelişmeler vatandaşlarla paylaşılıyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye’nin il il corona virüsü yoğunluk haritasını yayınladı. İşte Türkiye’nin il il corona virüsü haritası ve güncel veriler…

İL İL CORONA VİRÜSÜ HARİTASI PAYLAŞILDI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritalar paylaştı. Haritalara göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak’ta yoğunluk daha fazla.

CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de son 24 saatte tespit edilen corona virüsü vakaları ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 34 bin 109’a can kaybı ise 725’e yükselmiş oldu. Tedavi edilen hasta sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.