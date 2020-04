Türkiye’nin iki ucundaki ili yöneten başkanlar konuştu

Uğur AKAGÜNDÜZ Emin ÖZGÖNÜL

EDİRNE

Göçmen akınından çıkardığımız derslerle en hazırlıklı il olduk!

CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Mülteci akını nedeniyle hijyen tedbirlerimizi artırmıştık. Salgında da erkenden harekete geçtik” dedi.

Kentte yürüttükleri corona virüsü çalışmalarını anlattı. Gürkan, “Göçmen akınında deneyim kazandık. Corona ile mücadelede en hazırlıklı il biz olduk” dedi. İşte Gürkan'ın açıklamaları:

*28 Şubat'ta düzensiz mülteci göçü ile karşı karşıya kaldık. O dönem hijyen tedbirleri çok önemli yer tutuyordu. Mülteciler, hiçbir sağlık tedbirine uymuyordu.

*Bugünkü noktada mülteci göçünün bize deneyim kazandırdığını düşünüyorum. Personelimiz bu çalışma sistemine alışkın olduğu için çok çabuk harekete geçtik.

*Edirne'nin dezavantajı, 5 sınır kapısına sahip olmasıydı. Salgının da yurt dışından geldiğini biliyoruz. 10 Mart'ta Türkiye'de corona salgını açıklandı. Biz 8 Mart'ta, kentte dezenfekte çalışmalarıyla salgınla mücadeleye ilk başlayan belediye olduk.

*Gümrük kapılarının kapatılmasında geç kalındı. Bunun olumsuz yansımasını gördük. Salgının başladığı ilk 15 günlük süreçte Bulgaristan'dan gelenler vardı.

*İlk iki haftada Edirne, nüfusa göre oranladığımızda pozitif vakanın en çok çıktığı illerden biri oldu. Sınır kapılarının kapatılması ve 14 günlük karantina sonrası riskin duracağını öngördük ve doğru çıktı.

*Belediye çalışanları arasında coronaya yakalanıp iyileşenler var. Personelimiz, dönüşümlü çalışıyor. Sürekli mesaide olan itfaiye personeli için otel kiraladık.

Ben de 1 aydır 2 çocuğumdan ayrı yaşıyorum. Onlarla sadece telefondan görüntülü görüşüyorum.

*Edirne'de 200'ün üzerinde pozitif vakamız var ama iyileşen sayımız da gittikçe artıyor. Geleceğe daha umutla bakıyoruz.

Edirne Belediyemizin ALO 188 Sağlık Hattı var. Burayı arayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Zor günleri dayanışma ile atlatabiliriz.

230 bin maske 94 bin eldiven dağıtımı yaptık

Gürkan, şunları söyledi:

*Corona nedeniyle su ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptık. Günde 3-4 bin maske üretip vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Şimdiye kadar 230 bin maske dağıttık.

*Dezenfekte ettiğimiz her eve ücretsiz maske, kolonya ve el dezenfektanı götürüyoruz. 94 bin eldiven, binden fazla da tek kullanımlık tulum dağıttık.

Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için de “Kırkpınar'ın tarihini 29 Haziran-5 Temmuz 2020 olarak ilan etmiştik. 658 yıldır devam eden tarihi özelliğini 659'uncu yılda da bozmayacağız. Gerekirse sembolik bir şekilde, 2 pehlivanla yine yapacağız.”

ARDAHAN

Maske sıkıntısı olmayan tek iliz, halka koruyucu siperlik de dağıtıyoruz

Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir, “Ardahanlı kadınları istihdam edip üretime başladık. Vatandaşlarımıza coronaya karşı maske verdik” dedi.

Corona virüsü 81 şehri de vurdu. Ardahan ise hem corona virüsü ile hem de farklı sorunlarla boğuşuyor. 97 binlik nüfusu ile Türkiye'deki birçok ilçeden bile küçük olan Ardahan'ın Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir, serhat şehrinde yaşananları anlattı ve “Türkiye'de virüs nedeniyle maske sıkıntısı yaşamayan tek il biziz” dedi. Demir'in açıklamaları şöyle:

MASKE SIKINTISI YOK: Ardahanlı kadınımıza iş imkanı sağladığımız 500 çalışanlı tekstil atölyemizde maske üretimine başladık. Her gün binlerce maske üretiyoruz. Hem şehir merkezinde, hem de ilçelerimizde vatandaşa ücretsiz maske ulaştırıyoruz.

Kesin konuşuyorum, Türkiye'de maske sıkıntısı yaşamayan tek il Ardahan'dır. Tam koruma sağlayan yüz siperlikleri de imal ediyoruz. Kamu kurumları, devlet hastanesi, PTT başta olmak üzere, esnafımız ve vatandaşlarımıza ücretsiz yüz siperliği ve maske dağıtıyoruz.

SOSYAL HAYAT BİTTİ: Salgın dolayısıyla ve şehrimizin küçük olmasına bağlı minimum düzeydeki sosyal ve iktisadî hayat derinden etkilendi. Zaten yok gibiydi, bitti.

Ana geçim kaynağı olan hayvancılıkta yaşanan durgunluk, şehir dışına sevkiyatın yapılamıyor olması köylümüzü zora soktu. Esnaf siftah yapamadan kepenk kapatıyor.

Pastane, berber, kuaför, kahvehane, kafeler kapandı. Bu iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları ekonomik bunalımdalar.

İstihdamı artırmak için çalışma başlattık

Ardahan Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir, kentin yaşadığı sorunları ise şöyle anlattı:

*Doğup büyüdüğümüz bu topraklara; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği kutlu yolu benimseyerek hizmet amacıyla aday olup seçildik.

*Belediyeyi devraldığımızda gördük ki bu şehrin en önemli sorunu halkın vergilerinin israf edilmesiydi. Cenaze hizmetleri bile dışarıdan kiralanan araçlarla sağlanıyordu.

*Şehrin temizlik ve altyapı sorunları vardı. Merkezi hükümetin yaptığı yatırımlar yeterli değil. İstihdamın artırılabilmesi, üreticinin teşvik edilerek desteklenmesi ve ülkedeki pazar payının artırılabilmesi için çalışmalarımızı başlattık.

*Ardahanlı iş adamlarına tanıdığımız imkanlarla et entegre tesisi çalışmalarımızı tamamladık. Burada hazırlanan et ve et ürünlerimizi tüm Türkiye'ye dağıtacağız.

*Marka ürünlerimizden olan Ardahan kavurmasının üretimine başladık. Özenli ve hijyenik bir şekilde paketlemesi yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığımız anlaşma ile İzmirliler artık Ardahan kavurması yiyecek.