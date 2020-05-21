Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’nin konuştuğu Adana’daki olayın görüntüleri ortaya çıktı

CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım, Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkındaki açıklamalarının ardından tutuklanmıştı. Olayın yaşandığı anlara ilişkin görüntüler ise bugün ortaya çıktı.

14:17 -
Haberler Gündem

Adana'da CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, 14 Mayıs akşamı iftardan sonra Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ile tartışmıştı. Gözaltına alınan Yıldırım ve ailesinin ifadeleri alınmış, aile üyeleri savcılık sorgusunun ardından, Yıldırım ise sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

ERDOĞAN’DAN PKK BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan olayı yeniden gündeme getirmiş ve Van’da iki kişinin yaşamını yitirdiği Vefa Sosyal Destek Ekibi’ne yönelik saldırıya benzetmişti.

Erdoğan konuşmasında, “Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK’lıların Van’da yaptığı eylemle, CHP’lilerin Adana’da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından adli makamlarca serbest bırakılmasına itiraz edilen Eren Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

“SİZ HALKA SİLAH MI ÇEKİYORSUNUZ?”

Bugün ise Eren Yıldırım ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Yüreğir Kaymakamlığı’nda görevli güvenlik güçleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay anının bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüntülerde Yıldırım’la görevliler arasında tartışma sürerken silah mekanizması sesi duyuluyor. Bu anlarda kayda sesi yansıyan Eren Yıldrım’ın annesinin görevlilere ‘siz halka silah mı çekiyorsunuz?’ dediği duyuluyor.

Adana aile AKP cep telefonu CHP Cumhurbaşkanı mahkeme PKK Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan Türkiye Van
Son güncelleme: 14:39 21.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more