Üç emekliden biri iş arıyor

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, devlet organları ve idare makamlarına bütün işlemlerinde eşitlik ilkesine göre hareket etme zorunluluğu verdiğini belirterek, “Buna rağmen bugün itibarıyla aynı külfete katlanan, hatta aynı süre çalışmalarına ve aynı primi ödemelerine rağmen farklı tarihte emekli olanlar farklı aylık almaktadırlar” dedi. Girgin, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları şöyle dile getirdi:

HAYALLER DÜNYA TURU, GERÇEKLER GEÇİM DERDİ

* Ülkemizdeki hayat şartları, geçim şartları her geçen gün zorlaşırken emeklilerimizin alacakları 50 liraya 100 liraya 200 liraya çok ama çok ihtiyaçları var. Her üç emekliden biri geçinemiyor, iş arıyor. Hayaller dünya turu ama gerçekler geçim derdi.

ARADAKİ FARK ARTIYOR

* Daha önce intibak düzenlemesi olarak takdim edilen kanunla sadece 2000 öncesi SSK emeklileri için kısmi iyileştirme yapılmıştı. 2000 ve sonrası emeklilerin aylıklarındaki eşitsizlik görmezden gelinmiştir. Esnaf ve çiftçi emeklilerinin mağduriyeti hiç dikkate alınmamıştır.

REFAH PAYI YÜZDE 30’A DÜŞTÜ

* Kamu Denetçiliği Kurumu dâhi 2000 sonrası emekliler için intibak yapılması konusunda tavsiye kararı almıştır ancak Hükümet, bunu dikkate almamıştır. 2008 yılında yapılan düzenleme ile emekli aylıklarındaki refah payı yüzde 100’den yüzde 30’a düşürülmüş, emekli aylığı hesabında aylık bağlama oranı indirilmiştir. Bu nedenle, eski ve yeni emeklilerin aylıkları arasındaki fark her geçen yıl artmaktadır. İktidar bu adaletsizliği gidermelidir.