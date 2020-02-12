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Üç lideri bir araya getiren cenaze

Vefat eden eski Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene katılan MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener ve CHP  lideri Kılıçdaroğlu aynı karede görüntülendi.

12:38 -
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Üç lideri bir araya getiren cenaze

Eski Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Türkoğlu’nun cenazesi Osmaniye'de toprağa verilecek.

Türkoğlu için TBMM’de düzenlenen törende Bahçeli, Akşener ve Kılıçdaroğlu aynı karede görüntülendi.  Foto: Sözcü

28 Haziran 2011 seçimlerinde MHP'den Parlamento'ya giren Hasan Hüseyin Türkoğlu 24’üncü Dönem Osmaniye Milletvekillği görevini yürütmüştü. Daha sonra partisinden ayrılan Türkoğlu, İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu’nda yer aldı. (İHA)

Törenin başında Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana görüntülenirken onların hemen önünde Akşener, Türkoğlu ailesinin yanında durdu. Foto: Sözcü

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Son güncelleme: 12:55 12.02.2020
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