Üç lideri bir araya getiren cenaze

Eski Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Türkoğlu’nun cenazesi Osmaniye'de toprağa verilecek.
28 Haziran 2011 seçimlerinde MHP'den Parlamento'ya giren Hasan Hüseyin Türkoğlu 24’üncü Dönem Osmaniye Milletvekillği görevini yürütmüştü. Daha sonra partisinden ayrılan Türkoğlu, İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu’nda yer aldı. (İHA)