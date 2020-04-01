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Ücretli öğretmenlerin maaşı yatacak mı? Bakan Albayrak’tan ek ders ücreti açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca ödemeye devam edeceğiz" dedi.

17:15 -
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Ücretli öğretmenlerin maaşı yatacak mı? Bakan Albayrak’tan ek ders ücreti açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını nedeniyle derse giremeyen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerinin süreceğini duyurdu.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu açıklamalara yer verdi;

BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Ücretli öğretmenlerle ilgili mevcut mevzuat, derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda.”

* Bizim telafi eğitimi olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz bütün eğitim çalışmalarında her türlü senaryoya açığız.

* Bu süre içinde de derslere ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar devam ediyor.

Berat Albayrak Maliye Bakanı sosyal medya tweet Twitter
Son güncelleme: 17:24 01.04.2020
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