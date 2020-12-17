Ula Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinin AKP’li Belediye Başkan İsmail Akkaya, belediye çalışmalarını incelemek üzere gittiği Gölcük Mahallesi’nde kalp krizi geçirdi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Başkan Akkaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın büyükşehir olmasıdan önce Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka beldesinde de uzun dönem Belediye başkanlığı yapan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ula'dan adaylığını koyan İsmail Akkaya seçimi kazanmıştı.

Gölcük Mahallesi’nde rahatsızlanan Akkaya, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Akkaya'nın duran kalbine yol boyunca masaj yapıldığı öğrenildi.

Hastanede de sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kurtarılmadı.