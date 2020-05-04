Ulaştırma Bakanlığı’nın öncelikleri değişti, onlarca proje rafa kalktı!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önceki yıllarda hayata geçirilen ancak uzun süredir harcama yapılmayan projeleri, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer'in önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kalkınma Bakanlığı'nın genelgesiyle acil ihtiyaçlara yönelik projelere öncelik verildiğini belirterek, bu kapsamda bazı projelerin önceliklerinin değiştiğini söyledi.



HARCAMA YAPILMAYAN PROJELER Gebze-S. Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3 üncü Havalimanı-Halkalı YHT Hattı, Diyarbakır-Mazıdağı (Mardin)Demiryolu İltisak Hattı, Ankara Yol Mekanik Atölye Modernizasyonu, İzmir Limanı İkinci Konteyner Molü Yapımı ve Yaklaşım Kanalının Taranması, Ödemiş Kiraz HT Demiryolu, Aksaray-Ulukışla Demiryolu, Bergama Soma Demiryolu, Test ve Ölçüm Treni, MustafaYavuz-Çobanbey Varyantı, Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu ve Habur Lojistik Merkezi, Afyon-Konya (E-S-T-A), Suveren-Gözertepe-Genç Yeni Demiryolu (DAP), Nemrut Körfez Bağlantısı, Aliağa-Çandarlı-Bergama Limanı Demiryolu Yapımı ve Çandarlı Limanı Bağlantısı ve Selçuk-Ortaklar Yeni Demiryolu, İkinci Hat Yapımı, Çift Hatlı Demiryolu Projesinin Çerkezköy- Kapıkule kısmı.

GÜRER: PLANSIZLIK VE ÖNGÖRÜSÜZLÜK

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer çok sayıda projenin 2018 yılı bütçesinde yer almasına rağmen, bu projelerin öncelikli projeler kapsamından çıkarılmış olmasını ‘plansızlık' ve ‘öngörüsüzlük' olarak değerlendirdi. Gürer, projeler için harcanan emek ve giderlerin kamu kaynaklarının boşa harcanması olduğuna dikkat çekerek plansız, öngörüsüz ve kapsamlı bir çalışma dahilinde ele alınmayan yüzlerce projenin ne yazık ki uygulanmadan sonlandığını belirtti.