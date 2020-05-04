Ulaştırma Bakanlığı’nın öncelikleri değişti, onlarca proje rafa kalktı!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından önceki yıllarda hayata geçirilen ancak uzun süredir harcama yapılmayan projeleri, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.
Gürer'in önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kalkınma Bakanlığı'nın genelgesiyle acil ihtiyaçlara yönelik projelere öncelik verildiğini belirterek, bu kapsamda bazı projelerin önceliklerinin değiştiğini söyledi.
GÜRER: PLANSIZLIK VE ÖNGÖRÜSÜZLÜK
Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer çok sayıda projenin 2018 yılı bütçesinde yer almasına rağmen, bu projelerin öncelikli projeler kapsamından çıkarılmış olmasını ‘plansızlık' ve ‘öngörüsüzlük' olarak değerlendirdi. Gürer, projeler için harcanan emek ve giderlerin kamu kaynaklarının boşa harcanması olduğuna dikkat çekerek plansız, öngörüsüz ve kapsamlı bir çalışma dahilinde ele alınmayan yüzlerce projenin ne yazık ki uygulanmadan sonlandığını belirtti.