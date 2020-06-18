Ülkü Ocakları Başkanı, CHP’li belediye personelini silahla yaraladı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olay CHP'li Alaşehir Belediyesi'ne ait şantiye alanında yaşandı. Alaşehir Şantiyesi'nde görevli personel Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı U.G., aynı şantiyede çalışan CHP İlçe örgütü üyesi Özcan Yılmaz ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın şiddetlenmesinin ardından U.G. silahla Özcan Yılmaz'a iki el ateş etti. Dizinden ve baldırından yaralanan Özcan Yılmaz, olay yerine gelen ambulansla Alasehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özcan Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın ardından Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı U.G. gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Ege Bölgesinde bulunan 30 Belediye Başkanı ile yapılan haftalık görüşmede söz alan CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, olayı Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na şöyle anlattı;

* Personelimizle ilgili bir olumsuz gelişme oldu. Gençlik kollarımızda da görevli olan bir belediye personelimiz silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıyı yapan kişi ise Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı.

* Daha önce de bildiğiniz gibi Belediye Başkan Yardımcımız Halil Koç’a saldırı olmuş ve kolu kırılmıştı. Seçim döneminde de şahsım ve arkadaşlarım olmak üzere bir çok saldırıya uğradık.

* Arabalarımızın lastikleri kesildi. Seçim arabalarımıza saldırıldı. Bildiğiniz gibi Alaşehir zor yerlerden birisi. Tarihte ilk defa aldık 70 yıl sonra. Tek partili rejimde ilk kez seçimi kazandık.

* Daha öncesinde de 20 yıldır MHP iktidarındaydı Alaşehir. Bu kişilerin yaptıkları saldırılar bizim doğru yolda olduğumuzu, hizmet getiremez diyenlerin yanıldığını, çekemediğini gösteriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Yaralanan personelinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gözlerinden öpüyorum'' dedi.

CHP'LİLER KINAMA MESAJLARI YAYINLADI

Alaşehir Belediyesi'nde yaşanan olayın ardından CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel sosyal medyadan olayı kınadı.

CHP'li Özel twitterda yayınladığı mesajda, “Manisa Alaşehir'de belediye emekçimiz Özcan Yılmaz'ın silahlı saldırıya uğramasını kınıyoruz. Ne olursa olsun halkımız için sosyal belediyecilik yapmaya, vatandaşımızın refahı için gece gündüz çalışmaya, tüm provokasyonları boşa çıkarmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

“BASKIDAN KORKMADAN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da, Alaşehir Belediyesi'nde yaşanan olayı kınadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı;

* Alaşehir'de yaşanan talihsiz olay nedeniyle üzüntülüyüz. Ülkü ocakları başkanın belediyede çalışan parti üyemiz Özcan Yılmaz silahla yaralamasını şiddetle kınıyoruz.

* Bu yaklaşımları ve anlayışları doğru bulmuyoruz. CHP olarak hiçbir baskıdan ve saldırıdan yılmadan korkmadan yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık ve demokrasi yoludur.