Umut Oran’dan Sağlık Bakanlığı’na çağrı: Sanatoryumu geri alıp hastane yapın

Oran, Sağlık Bakanlığı'na şu çağrıda bulundu: “Korona pandemisinde ikinci dalganın beklendiği ve ilave yatak kapasitesine ihtiyaç duyulan bugünlerde gelin partizanlık yapmayın, Türk milletine hizmet edin. Heybeliada Sanatoryum arazisinin hastane yapılması için derhal iade edilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın samimiyet sınavına dönüşmüştür. Diyanet İşleri Başkanlığı sözünün arkasında durarak bir an evvel arazinin iade edilmesi için gerekli çalışmalara başlamalıdır.”

Atatürk Havalimanının milyarlarca dolarlık pistinin pandemi hastanesine dönüştüğünü hatırlatan Oran, “Böylesi bir salgın döneminde doğru olan Heybeliada Sanatoryum arazine, çevreye ve doğal güzelliklere zarar vermeyecek şekilde bir hastane inşa edilmesi olacaktır. İBB ve Adalar Belediyeleriyle de ortak hareket edip Türk milletine yakışır bir hastane inşası için planlama yapması gerekir. Heybeliada Sanatoryumu'nun geçmişte gördüğü başarılı işlevler düşünüldüğünde bu geleneğin devam ettirilmesi Türk milleti tarafından da takdir edilecektir” dedi.