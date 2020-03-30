Ünlü yapımcı Birol Güven, Nevşin Mengü’ye konuştu: Artık eskisi gibi olmayacak

Yapımcı Birol Güven, corona virüsü (Covid-19) kâbusu sürerken dizi sektöründeki risklere dikkat çekti ve yakın geleceğe ilişkin çarpıcı öngörülerde bulundu.

Nevşin Mengü’ye konuşan ünlü yapımcı, corona ile birlikte film sektörünün de çıkmaza girdiğini anlattı.

Sektörün çıkış yolu bulmak zorunda olduğunu belirten Birol Güven, “Selfie’ler gibi selfie-diziler hayatımıza girecek” dedi.

Uygarlığın kendisini restart (yeniden başlattığını) ifade eden Güven, “Sektör durmayı hiç bilmiyor. İlk defa durmayı yaşıyoruz. Üretmek zorundayız. Evden de içerik üreteceğiz. Selfie gibi ‘selfie-dizi'ler de üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü nedeniyle insanların evlerine kapandığını hatırlatan Güven, “Hepimizin en büyük zevki televizyonlardaki diziler. Ancak bizim gibi dizi çalışanları da virüs tehlikesi altında. Sadece bizim ekranlarda gördüğümüz oyuncular değil binlerce set işçisi de geçim derdine düştü” dedi.