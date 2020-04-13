Urla arazileri kurtuldu

25 Ocak günü yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi'ne yönelik yoğun tepkiler üzerine 2.5 ay sonra yine Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırıldı.

511 parsel araziden Alaşar Ovası'nı kapsayan 26'sının kamulaştırma işleminden vazgeçildi. Urla Zeytineli Köyü'nde DİSK'in arazisinin de bulunduğu 4 milyon metrekarelik alanın kamulaştırılması büyük tepki çekmişti.

Zeytineli'ndeki 26 ayrı taşınmazın kamulaştırılması kararı iptal edilirken, Çeşme'deki arazilerle ilgili karar ise yürürlükten kaldırılmadı. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bölgeye dev turizm merkezi yapılacağını açıklamıştı. 25 Ocak'ta Urla Zeytineli Köyü'nde 333 parsel, Çeşme Alaçatı'da ise 178 parsel arazi kamulaştırılmıştı.

RİSK DEVAM EDİYOR

SÖZCÜ'ye konuşan DİSK eski Genel Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yarımadadaki doğa tahribatı ve kamulaştırma ile yaratılmak istenen rantın yarattığı risklerin devam ettiğini söyledi. Beko şöyle devam etti:

*Urla'da DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın ve köylülerin arazileri kamulaştırılmış ve Devlet Hava Meydanları'na ait arazi de, 49 yıllığına Ensar Vakfı'na verilmişti.

*Urla'da kaçak villalar olduğunu da herkes biliyor. Bu kaçak yapılar bırakıldı, 40 yıl önce alınmış işçilerin 68 dönümlük ve köylülerin arazileri kamulaştırıldı. Çok tepki çekti.”

‘Bölge ekonomisi çöker'

İleride buralara toplu konut yapılmasının gündeme gelebileceğini ifade eden CHP milletvekili Kani Beko, “Yarımada aslında bacasız fabrika. Buraya bir milyona yakın insan geliyor. Köylüler ve turizmciler gelirlerini turistten sağlıyorlar. Böyle devam ederse insanlar buraya gelmez, ekonomisi çöker” ifadelerini kullandı.