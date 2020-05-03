Ürperten iddia! Hastane, tabanı kaydığı için açılamıyor!

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni taşıma planları çerçevesinde açılış tarihi 2018 yılının sonu olarak belirlenen Seyrantepe'deki yeni hastane binasının hizmete sokulmamasını Meclis gündemine taşıdı.

İki yıl geçmesine rağmen, binanın yer seçiminin yanlış olduğu, zemin etüdünün yapılamamasından kaynakla kayma yaşandığı iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Zeynel Emre, “Hastanenin yıkılması gündemde mi?” sorusunu gündeme getirdi.

İKİ YIL GEÇMESİNE RAĞMEN AÇILMADI

Tarihi 1899 yılına dayanan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin bulunduğu binanın fiziki şartlarının iyi olmaması gerekçesiyle taşınma kararı verildiği ve bu doğrultuda biri Seyrantepe'de (ana hizmet binası) diğeri Sarıyer'de (ek bina) olmak üzere iki ayrı binanın yapımına başlandığı belirtilen önergede, Sarıyer'deki hastane binasının tamamlanarak 2018 yılının ortalarından itibaren hizmete açıldığı hatırlatıldı.

Ana hizmet binası olarak planlanan Seyrantepe'deki binanın da aynı yılın sonlarına doğru bitirilip hizmete girmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, “Planlanan açılış tarihinin üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine karşın Seyrantepe'deki hastane binası hala hizmete girmiş değildir. Konuyla ilgili yetkili makamlardan herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, yer seçiminin yanlış olduğu; zemin etüdünün yapılmamasından kaynaklı bina tabanında kayma olduğu iddia edilmektedir” denildi.

İHALEYİ HANGİ FİRMA NE KADARA ALDI?

CHP'li Emre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu soruları yönetti:

* Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni hizmet yeri olarak planlanan Seyrantepe'deki binasının yapım işi kaç liraya ihale edilmiş; ihaleyi hangi firma kazanmış, ihale şartnamesinde binanın tamamlanması için ne zamana kadar süre öngörülmüş ve hangi tarihte inşaatına başlanmıştır?

* Seyrantepe'deki hastane binası hangi tarihte, hangi firma tarafından tamamlanmıştır?

* Seyrantepe'deki hastane binasının hizmete alınamamasının gerekçesi nedir? Ulusal basına yansıyan ‘yer seçiminin yanlış olduğu', ‘zemin etüdünün yapılmamasından kaynaklı bina tabanında kayma yaşandığı' iddiaları doğru mu? Hastanenin yıkılması gündemde mi? Sağlık Bakanlığı, Seyrantepe'deki hastane binasını ne zaman hizmete sokmayı planlamaktadır?