Uşak diken üstünde! İki günde üç patlama: Bir ölü, sekiz yaralı

Uşak Belediyesi’nin 13 Aralık'ta yaptığı altyapı çalışması sırasında şehre doğalgaz sağlayan ana boruda ciddi bir hasar meydana geldi. Bunun üzerine Uşak Doğalgaz A.Ş. (UDAŞ) ekipleri, bölgedeki gaz akımını kesip, patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı. Onarım çalışmasının ardından bölgeye gece saatlerinden itibaren kısım kısım tekrar gaz verilmeye başlandı.

UDAŞ'ın 13 Aralık'ta, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tüketicilere yönelik uyarı yapıldı: Ekiplerimiz servis kutularında işlem yapana kadar, kombi ve ocak vanalarınızı kapalı durumda tutunuz. Binanıza doğal gaz arzı sağlandıktan sonra; ocak vanalarınızı açık konuma getirerek ocağınızın yanıp yanmadığını kontrol ediniz. Ocağınız yandıktan sonra, kombi vanasını açınız. Kombinizi resetleyiniz ve bunu takiben kombinizi çalıştırınız.

ÇOK BARİZ BİR GÖREV İHMALİ VAR

14 Aralık'ta öğlen saatlerinde ise Atatürk Mahallesi Şeker Evleri bölgesindeki iki evde doğalgaz patlaması meydana geldi ve olayda altı kişi yaralandı. 15 Aralık'ta da bir başka evde yine doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. İki kişi yaralandı. Üç patlamada, toplam sekiz vatandaş yaralandı. Ağır yaralı bir vatandaş ise hayatını kaybetti.

Patlamaların ihmaller sebebiyle meydana geldiğini ve Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ile Uşak Doğal gaz A.Ş. hakkında ‘kamu güvenliğini tehdit etmek’ ve ‘görevi ihmal’den Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Ezgi Sağcan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada yaşanan süreci şöyle anlattı:

VALİLİK DUYURMADI

– Belediyenin kepçesinin yanında bir uzman yok mu? Sokağa çıktığınızda görmüşsünüzdür, ‘Bu sokakta doğalgaz hattı vardır, izinsiz kazı yapılamaz’ diye uyarılar olur. Belediyenin kepçe operatörü veya o ekip bilmiyor mu bunu? Orada bir kanalizasyon çalışması yapıyorsunuz, elinizde hiçbir sismik cihaz yok mu, hiçbir harita yok mu? Oradan hangi hatların geçtiğini bilmeyip kepçeyi gelişine sallıyor musunuz? Çok bariz bir görevi ihmal var burada. Belediye ekiplerinin görev ihmali var. Valilik duyurmadı, UDAŞ'ın da bu konuda ihmali var. Hattına ulaşılamıyor…

– Doğalgazı açarken hangi adımları izlememiz gerektiğine ilişkin bize doğrudan bir bilgilendirme yapılmadı. Esas mesele o zaten. Bizim kanaatimiz, patlamaların olmasının sebebi de bu. Patlamanın hemen ardından valiliğin, belediyenin, UDAŞ’ın internet sitesine girdim; tek tek hangi duyuruları yapmışlar, hangi gün, hangi saatte yapmışlar bunları çıkarttım. 13 Aralık'ta bu kesinti meydana geldiğinde valilik internet sitesinden bir tane duyuru yapıyor: Vatandaşlarımızın sıkıntısı giderilecektir, ekiplerimiz işbaşındadır.

KİMSE TAHMİN EDEMEDİ

– UDAŞ ve belediyenin Twitter hesaplarından uyarılar yazılıyor ama bunları ben bile görmedim, bakmak bile aklıma gelmedi. Çünkü şöyle düşündüm; kesildi, gelecek, gelince hayatımıza devam edeceğiz, bir şekilde idare etmeye çalışacağız. Zaten o gün sokağa çıkma yasağını kaldırdı valilik. Saat 21.00'dan sonra insanlar soba almaya falan gittiler, tüp almaya gittiler yemek yapmak için. Ama hiç kimse şunu tahmin etmedi: Bu gazın kesilmesinin sonucunda meydana gelecek hasarı hiç kimse bilmiyordu, bunun uzmanı olmadığınız sürece bunu bilemezsiniz zaten.

‘EVDE BİR KİŞİ BULUNDURUN’ DEDİLER

– Uşak Belediyesi’nin internet sitesinde ve UDAŞ'ın Twitter hesabında “Ocak vanalarınızı kapalı tutun. Doğal gaz vananızı kapalı tutun. Görevlileri bekleyin, görevliler geldikten sonra ocak vananızı açın. Sonra doğal gazınızı resetleyip çalıştırın” diye uyarı yapılıyor. Problem şu: Görevlilerin geldiğini de bilmiyorsunuz… Görevliler gelip gelmediklerine ilişkin bir not bile yazmıyorlar. ‘Evde bir kişi bulundurun' demişler iki patlamadan sonra, benim evde bulunduracak kişim yok… Ne yapabilirim, işe gitmek zorundayım. Bu patlamaların tamamen bu duyuru ihmalinden de kaynaklandığını düşünüyoruz.

ÇOK MU ZORDU DUYURU YAPMAK?

– Vatandaş, istenilince çok iyi bilgilendiriliyor. Çok mu zordu 13 Aralık günü doğal gaz kesildiğinde bunu cami hoparlöründen ‘şunu yapın, bunu yapın' diye duyurmak? Bu Twitter'dan duyurulacak bir şey mi? Şu anda şehrin tamamına gaz verildiği bilgisine ulaştık. Mesela ben evimde ve büroda doğalgazı açarken bayağı korktum.

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