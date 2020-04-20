Usta gazetecilerden çok konuşulacak açıklamalar: Çıkın Bağdat Caddesi’ne, insan dolu

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda gündeme ilişkin yine çarpıcı tespitlerde bulundu.

Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine yapılan silahlı saldırıyı yorumlayan Uğur Dündar, şöyle konuştu:

* Bu haberi duyar duymaz, hemen aklımdan bunun bir mafya hesaplaşması olduğu geçti.

* Biz biliyoruz ki, ayaklara sıkılan kurşunlar bir mafya yöntemidir.

* Belediye başkanının Salda Gölü ile ilgili çevreci yaklaşımları nedeniyle hedef haline geldiğini hatırlıyoruz.

* Bizim Ankara temsilcimiz Saygı Öztürk, başkan ile konuştu.

* Başkanın Salda Gölü ile ilgili projeye karşı çıkması ve hedef haline getirilmesinden cesaret alındığını düşünüyorum.

ÖZDİL: FAİLİ MEÇHUL DEĞİL FAİLİ MEŞHUR SALDIRILARDIR

Saldırıyı değerlendiren Yılmaz Özdil ise, “Bu tür saldırılar faili meçhul değil, faili meşhur saldırılardır. Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde ne olduysa bunda da öyle olacaktır” dedi.

Mahir Ünal’ın CHP’li belediyelere yönelik sözlerine ilişkin konuşan Özdil, şunları söyşedi:

* Paralel, FETÖ’cü demek istiyorlar yani CHP’li belediyelere.

* Akıllarına gelen her türlü lafı söylüyorlar.

* İnsanlara iftira atmak hangi dinde mübahtır? Mahir Ünal’a bunu sormak lazım.

* AKP’nin varlık sebebi mağduriyet duygusu.

* AKP ilk kez mağdur olamadığı için mağdur olmuş bir parti.

* Komik, yerine oturmayan, anlamsız çıkışlarla muhalefete birtakım suçlamalarda bulunmaya çalışıyor.

* Yarın öbür gün bu tür iftiraların dozunun artacağını öngörebiliriz.

DÜNDAR: CEZALANDIRMAK YERİNE TAKDİR ETMEYİ YEĞLEMEK LAZIM

Dündar ise, “Varlıklı olan, imkanı bulunan bulunmayana sahip çıkar bizim toplumumuzda. Vefa Spor Kulübü semtte bulunan bakkallara gidip oradaki veresiye defterlerinin kapatılmasını sağlamış. Cezalandırmak yerine takdir etmeyi yeğlemek lazım” dedi.

‘BİAT KÜLTÜRÜNÜN NERELERE VARDIĞINI GÖSTERİYOR’

Zonguldak Valisi’nin sağlıkçılarla ilgili sözlerini yorumlayan Özdil, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Kendisinin de ilk 5 tercihinin tıp olduğunu ama kazanamadığını yazmış.

* Tıpı kazanamadığı için mi bilmiyorum.

* Türk Tabipler Birliği’ne tweet atarak duyurmuştum.

* Önümüz 23 Nisan, valinin bir gün başhekim yapılmasını ben rica ediyorum Türk Tabipler Birliği’nden. Kendi atadıkları vali işte bunlar…

* Vali doktorları suçlarken yanında biri oturuyor.

* Yanında oturan AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı.

* Ve ne kadar hazindir ki belediye başkanı bir doktor.

* AKP’nin doktor belediye başkanı ağzını açıp konuşamıyor.

* Kula kulluk etme duygusunun, biat kültürünün maalesef nerelere kadar vardığını gösteriyor.

DÜNDAR: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VERDİĞİ CEVAP ÇOK ANLAMLI

Zonguldak Valisi’nin sağlık çalışanlarının yük olduğuna ilişkin sözlerini değerlendiren Dündar ise, “Zonguldak Valisi’nin ne olacağını merakla bekliyoruz. Sağlık çalışanlarının verdiği cevap çok anlamlı. Sağlık çalışanları karantina anlamında konakladıkları polis evini terk etmiş” ifadelerini kullandı.

65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşadığını kaydeden Dündar, şunları söyledi:

* Prof. Dr. Haluk Şahin, ‘Travmaları tedavi etmek için yeni sahra hastaneleri gerekecek’ diyor.

* Bir ayı aştı bu sokağa çıkma yasağı.

* Çoğu 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımız nefes alacak bir alana bile sahip değiller.

* Bence bu kararın yeniden acil olarak gözden geçirilmesi gerekir.

‘DÜNYADA HİÇBİR SAĞLIK BAKANININ YAPMADIĞI ÇOK VAHİM BİR HATAYI YAPTI’

Usta gazeteci Özdil ise şunları söyledi:

* 65 yaş Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya nüfusuna bakarak belirlediği bir istatistikten ibarettir.

* 65 yaşında, 70 yaşında olan birinin 60 yaşında birinden sağlıksız olacağını göstermez.

* 65 yaş yasağı dünyanın en saçma kararı olduğu için, dünyada sadece Türkiye’de uygulanıyor.

* Dünyanın en saçma kararıdır.

* 65 yaş üstü vatandaşları hem rencide etti hem de demoralize etti.

* Gençler ‘sadece 65 yaş üzeri insanları ilgilendiriyor’ diye düşünüyor.

* Gençler diyor ki; ‘Bu bizi ilgilendiren bir sorun değil.’

* Sağlık Bakanı çıktı, dünyada hiçbir Sağlık Bakanı’nın yapmadığı çok vahim bir hatayı yaptı. ‘Biz bunu kontrol altına aldık’ dedi. İstanbul’da hayat normale döndü.

* Çıkın Bağdat Caddesi’ne insan dolu, trafik var.

* Türkiye’de 11 yaşında çocuk öldü. Neden öldü?

* İstanbul’da İzmir’de bulaşmaları gizleyenler neden hâlâ görevde?

* Corona virüsünden vefat eden insan sayısını neden gizliyorsunuz?

* Kontrol altına aldık dedikleri gün Türkiye vaka sayısında Çin’i geçti, İran’ı geçti.

* Taburcu olan insan sayısı en az olan ülke Türkiye.

* Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar.

* Türkiye’nin dış dünyayla entegre olma süresini uzatıyorsun.

* Kimi kimden saklıyorsunuz?

Filyasyon konusuna değinen Dündar, Almanya’nın marketleri kapatmadığını, sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirterek şunları söyledi:

* Dünyaya örnek devlet Almanya’dır.

* Şu anda bütün saygın kurumların yaptığı araştırmaya göre en başarılı ülkelerden biri.

* Bir şeye dikkat etti; sosyal mesafeye.

* Almanya mücadeleyi bütün ülkelerden daha çabuk kazanmak üzere.