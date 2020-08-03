‘Ustalar’ imzaladı savundu ve oy verdi

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla 11 Mayıs 2011'de imzalandı. 11 Kasım 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM'ye sunulup, 13 gün sonra da kanunlaştı. Türkiye, bugünlerde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı tartışırken sözleşmeyi imzalayan 61. Hükümet ise Erdoğan'ın ‘ustalık kabinesi' olarak tanımladığı isimlerden oluşuyordu. Sözleşmeyi imzalayan, savunan ve oy veren isimler, bugün iktidarın önemli koltuklarında oturuyor.

KİMLER İMZA ATMIŞTI

6 Temmuz 2011'de kurulan “Ustalık Kabinesi”nin onay verdiği sözleşmeye imza atan bakanlardan Emrullah İşler, TBMM Milli Eğitim, Bekir Bozdağ Anayasa, İsmet Yılmaz da Milli Savunma Komisyonu Başkanı oldu. Cevdet Yılmaz, Nurettin Canikli ve Hayati Yazıcı, halen AKP Genel Başkan Yardımcısı… Sözleşmeyi, TBMM Dışişleri ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda onaylayan isimlerden Mehmet Muş, AKP Grup Başkanvekili. Volkan Bozkır ise BM Genel Kurul Başkanı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Binali Yıldırım da AKP'nin etkin isimlerinden. Dönemin Aile Bakanı, bugünün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sözleşmeyi TBMM'de savundu. Erdoğan tasarının gerekçesinde “Sözleşmeye taraf olunması, ülkemizin gelişen uluslararası saygınlığına olumlu katkıda bulunacaktır” dedi. Genel Kurul'da konuşan Canikli ise “Türkiye bunu yasalaştıran ilk ülke olacak. Bu gurur gerçekten çok tarihi” açıklaması yaptı.

TEK RET OYU ÇIKMADI

Komisyonda ve Genel Kurul'da, İstanbul Sözleşmesi'ne AKP'den ret oyu veren hiçbir milletvekili de olmadı. TBMM'den tek bir ret oyu bile çıkmadan bütün partilerin desteği ve 246 oyla geçip 1 Ağustos 2014'de yürürlüğe girdi.

BİZ O SÖZLEŞMEYE TAM 38 YIL ÖNCE İMZA ATTIK

Sosyal medyada, “İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsın” diyenlere tepki için başlatılan kampanyaya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar da katıldı. Karalar, kadına yönelik şiddete tepki ve İstanbul Sözleşmesi'ne destek için eşi Nuray Karalar ile dans ederken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Siyah-beyaz fotoğrafın altında da Karalar, “Biz İstanbul Sözleşmesi'nin altına 38 yıl önce imza attık” notunu düştü. Karalar, sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘SAHİP ÇIKMALIYIZ'

“Türkiye'de iyiliğin, sevginin, anlayışın parti ayrımı olmaz. Adana'mın ve ülkemin tüm bireylerini, şiddete karşı durmaya ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya çağırıyorum.” Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın paylaşımı, sosyal medyada büyük destek gördü.