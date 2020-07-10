‘Uygur Türklerinin sorunları araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti ve CHP Grubu’nun, Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri’ne uygulanan baskıcı rejimin ve Türkiye’deki fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin TBMM’ye verdikleri araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

CHP İçişleri Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Uygur Türkleri’ne ilişkin araştırma önergesinin rededilmesine sosyal medyadan tepki gösteren bir açıklama yaptı.

“ZULÜM DEDİLER ZULME SEYİRCİ KALDILAR”

CHP’li milletvekili Aydın, “Çin’in baskıcı uygulamalarına maruz kalan Uygur Türkleri’nin sorunlarının araştırılması ile ilgili teklif az önce AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Her fırsatta zulmü dile getirenler zulme yine seyirci kaldı…” dedi.