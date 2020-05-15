Uzmandan çarpıcı açıklama: Bakanın açıklamasına göre salgın bütün hızıyla devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son basın toplantısında, “R0 değeri, ben genel olarak söylüyorum, bölgesel olarak değişen değerler olmuştu biliyorsunuz. İstanbul’da bir bölgede 16’ya kadar çıktığını biliyoruz, daha dar kapsamda. Ama il bazında baktığımızda 4,5-5’leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu an Türkiye’nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

Tele1'de Evren Özalkuş’un sorularını yanıtlarken Koca'nın ifadelerini değerlendiren halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, bu açıklamalara göre salgının tüm hızıyla devam ettiği yorumunda bulundu.

“R0 DEĞERİNİN 1’İN ALTINDA OLMASI GEREKİR”

Bakanın açıklamalarını şaşırarak dinlediğini belirten Pala, “Salgın hastalıklarda bilinen en temel epidemiyolojik bulgulardan bir tanesi, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için R0 değerinin 1'in altında olmasıdır” dedi.

“MERKEL BİLE 1,1-1,2 CİVARINA DAYANMAK MÜMKÜN DEĞİL DEDİ”

Almanya başbakanı Angela Merkel’in de bu konuyla ilgili açıklaması üstünden bir karşılaştırma yapan Pala, “Hatırlayın, Sayın Merkel, yaklaşık 10 gün önce Almanya'da yurttaşlara dönük konuşmasını yaparken, eğer R0 değerini 1,1, 1,2 civarında tutacak olurlarsa Alman sağlık sisteminin buna dayanmasının mümkün olmadığını açıklamıştı. Bu yüzden de R değerinin 1'in altına düşürmek için özel bir çaba gösterdiklerine vurgu yapmıştı” açıklamasında bulundu.

“100 KİŞİ 156 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR”

“Sayın Bakan'ın elinde veriler olduğu için, bunlar zannediyorum çevresindeki insanlar tarafından hesaplanabiliyor. Çünkü bizim elimizde kapsamlı veriler olmadığı için bu değerleri hesaplayamıyoruz” diyen Pala sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama eğer 1.56'ysa salgın şu an bütün hızıyla devam ediyor demektir. Yani şöyle düşünün, 100 kişi, 156 kişiye bulaştırıyor. Oysa salgında enfeksiyon zincirinin kırılabilmesi için bu 100 kişinin en azından 99 kişi ve daha altına bulaştırılabiliyor olması gerekir. Ve bunun giderek azalması gerekir ki, salgın kontrol altına alındı diyebilelim”