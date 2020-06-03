Uzmanlar peş peşe uyardı… Yılan endişesi

Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla görülen yılanlarla ilgili uzmanlar da çeşitli uyarılarda bulundu. Karadeniz’de yılan ısırması sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesi endişeleri arttırdı.

EN TEHLİKESİ ENGEREK



Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız ülkede mevcut 55 yılan türünün en zehirlisinin engerek olduğunu ifade etti. Türkiye’de varlığı bilinen 55 yılan türünün 15’inin zehirli olduğunu anlatan Yıldız, en zehirli olan engerek yılanı konusunda da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

* Yılanları görünce insanlarımız çok fazla ürküyor ve hemen kaçmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlarımız ise yılanı yakalamaya çalışıyor. İşte bu noktada çok dikkat edilmeli. Özellikle engerek yılanı en zehirli türdür.

* Doğada insana zarar vermez ama dokunulduğunda engerek yılanı çok tehlikeli bir hal alır ve insanı zehirleyerek ölümüne neden olabilir.

OLDUKÇA ZEHİRLİ…

Engerek yılanının dokunulmadıkça tehlikesiz olduğunu bu nedenle insanları dikkatli olmaları konusunda uyaran Yıldız, şöyle konuştu:

* Son günlerde sürüngenlerle ilgili birçok haber gelmekte; sürüngenler soğukkanlı hayvanlardır. Kış uykusuna yatarlar ve havaların ısınmasıyla özellikle nisan veya mayıs aylarında kış uykusundan çıkarlar.

* Kış uykusundan uyandıktan sonra metabolizmalarını düzeltmek için güneşlenirler. İşte bu süreçte yılanlar güneşlendiği için halk tarafından çok sık bir şekilde görülürler. Engerek yılanı ülkemizdeki 15 zehirli yılan türünden birisi ve oldukça zehirli ve tehlikeli bir hayvan.

DAKİKALAR İÇİNDE

* Normalde siz ona dokunmadığınız sürece saldırgan değildir, size zarar vermez, sizi ısırmak için gelmez. Ama bilmeden yaklaştığınızda veya üzerine bastığınızda o zaman sizi ısırabilir. Isırırsa sizin için tehlikelidir. Bıraktığınız zaman hayvan kaçacaktır ama sıkışırsa ısırmaya çalışır.

* Unutulmamalı ki engerek yılanı insanları öldürecek kadar zehirli bir hayvandır. Vatandaşlarımız yılanı görünce yakalamaya, yakaladıklarında kesinlikle boyunlarına dolamaya kalkmasınlar.

* Bazen önemsenmeyen küçük bir yanlış hareketle yılan boyundan ısırdığı zaman 5 veya 10 dakika içinde ölümüne neden olabilir.

KARADENİZ’DE 2 YILAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle çay bahçelerinde zehirli yılan bulunabildiğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Karadeniz’de Kafkas Burunlu Engereği, diğeri de Baran Engereği olmak üzere 2 çeşit zehirli yılan bulunabileceğini kaydeden Bülbül şöyle konuştu:

* Bunlar çay bahçelerinin olduğu yerlerde ve ormanlık alanlarda yaşayan hayvanlar. Özellikle akşam saatlerine veya sabahın ilk ışıklarına doğru gezinip, gece aktif olurlar. Gündüzleri taş altlarında veya oyuklarda saklanmayı tercih ederler.

ISIRIRSA NE YAPMALI?

* Alacakaranlık veya sabahın ilk saatlerinde çay bahçelerine çalışmaya giderken dikkatli olunması gerekir. Bahçeye gidecek kişilerin mümkün olduğu kadar kalın kıyafet ve bot giymeleri lazım.

* Ülkemizde yaşayan engerek türlerinin zehir dişleri, kot ve botları delecek kadar büyük ve güçlü değil.

* Zehrin akış hızını azaltmak için ısırılan yerin üzerini bir bezle sıkmak gerekir. Oradaki zehri dışarı almamız gerekir.

* Bunun için de asla ağızla emip, tükürmemek lazım. Plastik enjektörle çekip zehri çıkarıp alınabilirse zehir miktarı azaltılabilir.

EN ÖLÜMCÜLÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Muş'un Zovaser Dağı civarında Türkiye’nin zehirli ve ölümcül yılanı olarak bilinen koca engerek görüldü. Yılanı gören vatandaş videoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir şu açıklamada bulundu:

* Doğada bulunan her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi yılanlarda ekosistemin yegane parçası arasında görülmektedir. Burada tespit ettiğimiz yılanlar oldukça iri, ancak yerleşim yerlerinden ve insanlardan oldukça uzakta. Yani panik yapmaya gerek yok.

* Muş’un el değmemiş eşsiz doğası her türlü canlıya ev sahipliği yapmakta. Bu güzel doğamızı ve bioçeşitliliğimizi korumak vatandaşlık görevimiz. Biz yine de vatandaşlarımızı uyarmak isteriz, bazı yılanlar zehirli olabilmekte bu sebeple insanların yılanlara yaklaşmamalarını tavsiye ederiz.

BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde, Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli’nin temizlik yaptığı çay bahçesinde yılan ısırması sonucu yaşamını yitirmesi endişeleri arttırmıştı. (DHA-İHA)