Vahap Seçer: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan henüz yanıt alamadık

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Haber Global'de Saynur Tezel'in hazırlayıp sunduğu ‘Günün Nabzı programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BELEDİYELERİ RAHATLATACAK DÜZENLEMELER GEREKİYOR”

Başkan Seçer, 11 büyükşehir belediye başkanının Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na görüşme çağrısında bulunduğunu ancak bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Hükümetin, SGK primleri ve vergi borçlarıyla ilgili belediyeleri rahatlatacak düzenlemeler getirdiğini ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Başkan Seçer şunları söyledi:

* Merkezi yönetim tarafından bunun dışında bazı faydalar sağlanabilir. Bunu sağlayamıyorlarsa diğer taraftan Meclis'in, belediyelerin, bankalardan, finans kuruluşlarından borçlanmasına katkı sunması gerekir. Yetki vermesi lazım. Bu da yetmiyor devlet bankalarının devreye girmesi lazım.

* Bu tür durumlarda özel bankalar, özel finans yapıları bize mesafeli olabilir ama kamu bankalarının bize finans maliyeti bakımından sağlayacağı iskontolar, düşük maliyetli finans yaratmaları açısından da bize katkı sunması gerektiğini düşünüyorum.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME ÇAĞRISINA YANIT GELMEDİ

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının, Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na görüşme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Seçer şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanı parti ayrımı yapmadan belediye başkanlarını bir araya getirmişti. Sonraki süreçte devamı gelmedi.

* Normal zamanda yapamadık en azından pandemi sürecinde mevcudu, olabilecek senaryolar üzerinde bizlerin de fikirlerine başvurulması gerektiğinden hareketle, bizlerin de durumumuzu ifade etme, taleplerimizi dile getirme konusunda faydalı olacağını düşünerek bu çağrımızı yaptık ama şu ana kadar bir geri dönüş olmadı.

ÖNÜMÜZE ENGEL KONULMASI DOĞRU DEĞİL

Başkan Seçer, salgın süreci başladığı andan itibaren pandemi kurallarına riayet ettiklerini, İl Pandemi Kurulu'yla uyumlu çalıştıklarını vurgulayarak, ücretsiz ekmek dağıtımı tartışmasında abartılı, haksız suçlamalara maruz kaldıklarını kaydetti. Başkan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Biz kurallara uyuyoruz, yasalardan aldığımız yetkiyle yaptığımız her iş ortadır. Bunun dışında bir üst makamdan, merciden izin alarak iş yapmamız gerekiyorsa bunu da öyle yapıyoruz.

* Biz iddia edildiği gibi idareden, merkezi hükümetten ya da valilikten ayrı bir baş çekerek kendi başına buyruk bir hizmet anlayışı içinde değiliz.

* Ama yerelde birinci derecede vatandaşa dokunacak olan kurumlar belediyelerdir. Belediye başkanıdır. Hem hacmi itibariyle, kaynakları itibariyle, insan kaynağı itibariyle diğer bütün kurumlardan çok daha hareket alanı geniş bir kurumdur.

* Bu tip durumlarda da bizden çok şey istenmesi normaldir. Ama bunlar beklenirken önümüze engel konulması doğru değil.

* Her şey kanunlar çerçevesinde yürüyor. Anayasal, yasal kurumdur belediyeler. Biz de yasalardan aldığımız yetkiyle görevimizi yapıyoruz ve herhangi bir endişe yaşamıyoruz.

KEŞKE BU KARAR BİRAZ DAHA GECİKTİRİLEBİLSEYDİ

Mersin'e girişlerde kısıtlamanın kalkmasının ve hayatın normale dönmesi için atılacak adımların kendisini endişelendirdiğini ifade eden Başkan Seçer, şunları ifade etti:

* Kentimizde engellemeler, kısıtlamalar kalktı. Ben endişe taşıyorum tabi ki. Bir yandan da hayatın normalleşmesi gerekiyor. Ona da sıcak bakıyorum ancak bunu çok dikkatli götürmek lazım.

* Pandemi sürecinde alınan tedbirler çok net ve belli. İnsanların bir araya gelmemesi gerekiyor ve özellikle kamu alanlarının hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Bu iki temel prensip çerçevesinde herkes görevini ciddiyetle yapmak zorunda.

* AVM'ler açılacak, berberler açılacak, spor müsabakaları başlayacak onlar spesifik olarak tartışılabilir ama genel anlamda baktığınız zaman hayatın normal akışını çok önemli sekteye uğratmayacak faaliyetlerden mutlaka uzak durmamız gerekiyor.

* Ligler oynanmasa da olur, AVM'ler açılmasa da olur. Mersin daha çok iç turist ağırlıyor. Yıllık 1 milyon 200 bin yerli turist ağırlıyoruz.

* Bizim yabancı turist sayımız 120 bin civarında. Ama çevre illerden, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Niğde'den yazlık evleri olan ailelerin uğrak yeri Mersin.

* Evimde kapalı ortamda kalacağıma Mersin'deki yazlığıma gideyim. Daha açık bir ortam, daha iyi hava deyip buraya gelme düşüncesinde olması endişelendiriyor. Geçiş yasağı olduğunda bunu kontrol edebiliyordunuz. Daha izole bir şehir hüviyetindeydik.

* Ancak bunun kalkması, gidiş gelişlerin artması, diğer bölgelerde vaka sayısının Mersin'e göre daha fazla olması, oradan bulaşıp getirme endişesi taşıyorum açıkçası. Keşke bu karar biraz daha geciktirilebilseydi. Bayramdan sonra da olabilirdi.