Vali açıkladı: Vakalar artışa geçti

Vali Polat, buna rağmen kurallara uymayanlar hakkında ceza uygulamaktan başka çarelerinin kalmadığını bildirdi.

Vali Polat, “Yozgat Şehir Hastanemiz ve Üniversite Hastanemiz olmak üzere 2 tane çok güzel hastanemiz var. Şuan için hastanelerimizde hiçbir sıkıntımız yok. Gelen hastalarımızı kabul edecek durumdayız, yatak kapasitemizde sıkıntı yok. Ağustos ayı olması, bayram izni, düğün ayı, dışarıdan hemşehrilerimizin gelmesinden dolayı sayılar biraz yükseliyor. Biz tedbir aldıktan sonra tedbirleri uyguladıktan sonra Yozgat’ın üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Şuan için bizi sıkıntıya düşürecek bir rakamımız yoktur'' dedi.

CEZA YAZILACAK

İleri Gazetesi’nden Seyfi Çelikhan’nın haberine göre; Yozgat Valisi Ziya Polat, amaçlarının halkı bilinçlendirmek olduğunu, insanları, maske, mesafe, temizlik konusunda uyardıklarını bildirdi.

Vali Polat, “Bizim amacımız ceza yazmak değil ama alınan tedbirlere uyulmuyorsa, insanımızın sağlığı, toplumumuzun düzeni için ceza kesmeye de başlayacağız. Tedbirleri alıyoruz, bugünden itibaren tüm denetim ekiplerimiz sahada olacak. Yine kent güvenliği sistemi görüntülerinden de maskesiz vatandaşlarımıza ceza keseceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kendi ve toplumumuzun sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” diye konuştu.

DÜĞÜNLERE KISITLAMA

Yozgat Valisi Polat, düğün mevsimi olmasından dolayı düğünlerde bulaş riskinin çok fazla olduğuna vurgu yaparak, “Düğünlerde de gerekli tedbirler alınacak. Düğünler bir gün içinde yapılması gerekiyor. Bir düğünün 2-3 güne yayılması söz konusu olmayacak. Kına, kız alma, düğün bir gün içinde tamamlanacak. Kurallara uyulmuyorsa cezai işlem yapılacak'” ifadelerini kullandı.

KONUTTA KARANTİNA

Bu arada Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsü görülen bir apartmanda karantina kararı aldı.

Yapılan açıklamada, “İlimiz merkeze bağlı Eskipazar Mahallesi 2. Bacanakzade Sokak Bina No:4 H. Emir Özdemir Apartmanı'nın, korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Maddeleri kapsamında 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir'” denildi.