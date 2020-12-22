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Vali bey, AKP’lileri yanından ayırmıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, katıldığı tüm etkinliklerde, toplantılarda AKP’li vekiller ve yöneticilerle boy gösterdi. Makamındaki hemen her görüşmede AKP’li il yöneticileri de Çelik’e eşlik etti.

Güncellenme: 06:01, 22/12/2020
Haberler Gündem
Vali bey, AKP’lileri yanından ayırmıyor

Ali Çelik, geçen haziran ayında Kütahya Valisi olarak göreve başladı. O günden bu yana katıldığı birçok etkinliği ve ziyareti AKP'lilerle birlikte gerçekleştirdi. Vali'nin, bakanlıklara yaptığı ziyaretlerde kendisine AKP'li vekiller ve AKP'li il yöneticileri eşlik etti. Vali, ildeki faaliyet ve icraatlara kadar tüm etkinliklerde AKP'lilerle boy gösterdi. Vali Çelik'in son dönemdeki etkinlikleri şöyle oldu:

Vali'nin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaretinde ilde devam eden projeler görüşüldü. Görüşmede AKP'liler yer aldı.

– İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından tohum dağıtım töreni yapıldı. Törene, Vali Çelik'in yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, AKP milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AKP'li İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç katıldı.

KÜTAHYA TURİZMİNİ KONUŞTULAR

– Vali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret etti. Kütahya'nın turizminin daha etkin hale getirilmesi konusunun ele alındığı ziyarete AKP'li vekiller Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan, İl Başkanı Sebahattin Ceyhun eşlik etti.

– Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile ilin yatırım teşviklerinin görüşüldüğü ziyarete Vali Çelik ile birlikte AKP'li milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan, İl Başkanı Sebahattin Ceyhun katıldı.

BAKANLARI ZİYARETE AKP'LİLER EŞLİK ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaretinde ildeki sağlık personeli konusu ele alındı. Yanında yine AKP'li vekiller Ceyda Çetin Erenler, Ahmet Tan ile İl Başkanı Sebahattin Ceyhun vardı.

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Yayınlanma Tarihi:06:00,