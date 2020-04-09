Vali Yerlikaya mağdur kadınla görüştü: O dili doğru dönmeyen personeli…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çocukları için yardım isterken sosyal medyada İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın akıl almaz hakaretine maruz kalan kadın ve ailesiyle görüştü.

Mağdur kadınla ve ailesiyle bir süre görüntülü konuşan Yerlikaya, aileye “Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, o dili doğru dönmeyen personeli açığa aldı. Biz sizin yanınızdayız” ifadesinde bulundu.

“HİÇ HAKKI YOKTU”

Ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Gür’e talimat verdiğini belirten Yerlikaya’ya “Devlet millet el ele olmanın en güzel örneğini verdiğimiz bir zamanda bacımızın olabilir bir talebiyle ilgili cümlesini o şekilde çirkin ifadeler kullanmaya hiç hakkı yoktu. Dolayısıyla biz gereğini yaptık. Biz sizin yanınızdayız” diye konuştu. Aile de Vali Yerlikaya’ya teşekkür etti.

NE OLMUŞTU

Kendisine çeken bir kameraya konuşan bir kadın, “Çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti. Devletimiz bu duruma bir el koysun. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Çıkma diyorlar, bu durumda nasıl çıkmayayım. Biz ölelim ama çocuklarımız aç kalmasın” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlatmıştı.

Ancak, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, kadının bu talebine sosyal medya üzerinden ‘geber’ diye yanıt vermişti. Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi‘nden sorumlu olan Nail Noğay'ın bu insanlık dışı hareketine tepki yağdı.

Noğay, tepikler üzerine twitter hesabını kapattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da yaptığı açıklamada Noğay’ın açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.