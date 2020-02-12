Vatandaş, Erdoğan’a seslendi: Çoluğum çocuğum aç

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuştuğu grup toplantısında ilginç bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili videonun barkovizyona yansıtılmasından saniyeler önce oluşan sessizliği fırsat bilen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Vatandaş, “Sayın Cumhurbaşkanım… 15 Temmuz’a katıldım diye beni işimden gücümden ettiler. Çoluğum çocuğum aç. Bana yardım edin. Mahkeme kararını tanıyın” dedi.

Salondaki bir görevli vatandaşın yanına gittiği sırada kameranın açısı değişti ve Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla ilgili video barkovizyona yansıtıldı.