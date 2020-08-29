Vatandaş size nasıl inansın ki

Son yıllarda milli bayram kutlamaları çeşitli gerekçelerle ya iptal edildi ya da Kutlu Doğum Haftası, Kut'ül Amare gibi etkinliklerle gölgede bırakıldı. Anıtkabir'e gitmemek için bahaneler üretildi. Son örnek 30 Ağustos Zafer Bayramı oldu. Zafer kutlamalarının ‘pandemi' gerekçesiyle sınırlandırılmasına tepkiler sürerken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “AKP iktidarı çeşitli gerekçeler göstererek 5 kez 30 Ağustos, 4 kez 19 Mayıs, 2'şer kez de 29 Ekim ve 23 Nisan kutlamalarına engel oldu. Yasaklara rağmen zaferi bu yıl da şanına yakışır şekilde kutlayacağız” dedi. Özkoç AKP döneminde milli bayramlara yönelik engellemeleri şöyle sıraladı:

30 Ağustos 2011: Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı'nca verilecek resepsiyonlar iptal edildi. İptal kararının gerekçesi artan terör olayları ve şehit haberleri olarak açıklandı.

29 Ekim 2011: Van depremi dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören geçişi ve resepsiyonlar iptal edildi. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakan Zafer Çağlayan'ın oğlunun 29 Ekim'deki nikah törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

19 Mayıs 2012: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Ankara dışındaki illerde sadece okullarda kutlanması kararı alındı. Çocukların “üşüyecekleri” gerekçe gösterildi.

30 Ağustos 2012: Abdullah Gül'ün kulağındaki rahatsızlıktan dolayı Çankaya Köşkü'nde yapılacak Zafer Bayramı resepsiyonu iptal edildi.

23 Nisan 2013: Resmi bayramların statlarda kutlanması uygulaması kaldırıldı. Gerekçe olarak “vatandaşlarla iç içe kutlamalar yapılması amacı” gösterildi.

19 Mayıs 2013: 11 Mayıs günü Reyhanlı'da yaşanan bombalı saldırı gerekçesiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları iptal edildi.

19 Mayıs 2014: 13 Mayıs'ta Manisa Soma'daki maden faciası nedeniyle tüm kutlamalar iptal edildi. Sadece valilikler önündeki Atatürk anıtlarına çelenk konuldu.

29 Ekim 2014: Karaman Ermenek'te kömür ocağında çalışan işçilerin mahsur kalması nedeniyle, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu iptal edildi.

30 Ağustos 2015: Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, terör olayları nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı boyunca şenlik, konser ve kutlama yapılmayacağını bildirdi.

23 Nisan 2016: Çocuk Bayramı kutlamaları “terör ve şehitler” gerekçesiyle iptal edildi. TBMM de resepsiyon vermedi.

19 Mayıs 2016: IŞİD'in terör saldırısı yapacağı istihbaratının alındığı açıklandı. Anıtkabir yürüyüşüne izin vermedi. CHP'nin “yürüyeceğiz” açıklamasının ardından yasak kaldırıldı.

30 Ağustos 2016: 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası törenler yapılmadı. Ancak 30 Ağustos'tan 4 gün önce, 26 Ağustos'ta, tüm devlet erkanı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışındaydı.