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Vatandaşın hastane çilesi böyle görüntülendi

Kocaeli, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hasta kuyrukları koridorlara taştı. Vatandaşlar duruma isyan ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uğur ENÇ
17:17 -
Haberler Gündem

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi’ndeki muayene sırasını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Muayene odasından hastane koridorlarına kadar taşan sıra cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada yayılmaya başlayan videoya vatandaşlar tepki gösterdi.

NEREDESİNİZ?

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin;  “Eyyyy Kılıçdaroğlu SGK'yı batırdınız, batırdınız diye meydan meydan dolaşanlar, 17 yıldır iktidardasınız, Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vatandaşın mağdur edildiği şu rezaleti nasıl açıklayacaksınız?” sorusunu sordu.

Son güncelleme: 17:18 17.02.2020
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