Vatandaşlar 19.23’te hep bir ağızdan İstiklâl Marşı’nı söyledi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde saat 19.23'te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı.

Bakırköy'de bir bina önünde toplanan yurttaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklâl Marşımızı söyledi.

KADIKÖY’DE 29 EKİM COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. Bağdat Caddesi’nde saat 19.00’da Kadıköy Belediyesi tarafından geçit töreni düzenlendi. Corona virüsü salgını nedeniyle yürüyüş yapılmazken cadde üzerinde uzun araç konvoyu oluşturuldu.

Vatandaşlar saatler öncesinden kırmızı beyaz ışıklarla süslenmiş caddeye geldi. İstanbullular konvoyda çalınan marş ve şarkılara ellerindeki Türk bayrakları ve balonlarla eşlik etti.

Konvoyda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kutlamalara katılan vatandaşları selamladı. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde ise hep bir ağızdan İstiklâl Marşımız söylendi. Vatandaşlar araçlarıyla konvoya eşlik etti.

Şişli’deki Atatürk Müzesi önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, 19.23’de hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi.

O sırada, kaldırımda yürüyen ve durakta otobüs bekleyen vatandaşlar hazır ola geçerek İstiklal Marşı’na eşlik etti.