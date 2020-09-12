Vekillerin elektrik kavgasını polis ayırdı

Şanlıurfa'nın AKP ve MHP'li iki milletvekili Meclis'te tartıştı ardından barıştı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre AKP'li Halil Özcan ile MHP'li İbrahim Özyavuz, Çarşamba günü Meclis'te karşılaştı. Özcan'ın Urfa'da yaşanan elektrik sorunuyla ilgili “Ne MHP ne CHP ne de HDP çözemez” sözleri nedeniyle MHP'li Özyavuz'un tepki gösterdiği öğrenildi. İki vekil arasındaki sözlü tartışma sırasında hakaret içeren ifadeler kullanıldığı iddia edildi. İki vekilin tartıştığını gören Meclis bürokratları ve polis araya girip vekilleri sakinleştirdi.

DOSTLAR EKSİK OLMASIN

Ardından Ankara Gölbaşı'nda akaryakıt istasyonu bulunan Urfalı işadamı Bozan Sarı, AKP ve MHP'li iki vekili tesislerinde bir araya getirdi. Çay içip, sohbet eden iki vekilin arasındaki tartışmaya nokta koyulduğu belirtildi. MHP'li Özyavuz da barışma fotoğrafını şu notla paylaştı: “Biz sadece Şanlıurfa'nın sorunlarını çözüm noktasında medeni bir şekilde tartışır ve ortak kararlar alırız. Onun ötesinde bölgenin iki insanı olarak saygı ve sevgimiz devam eder. Allah güzel dostların eksikliğini vermesin.” AKP'li Halil Özcan'la tartışan MHP'li İbrahim Özyavuz, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakın bir isim. Bahçeli, koleksiyonundaki Mercedes arabasını Özyavuz'a hediye etmişti.