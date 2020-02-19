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Veliler isyanda! Kolejde kaos

Kartal’da, çocukları özel bir kolejde okuyan veliler, aylardır maaşlarını alamayan öğretmenlerin istifa etmesi nedeniyle çocuklarının eğitimden mahrum kaldığını belirterek okul önünde eylem yaptı. Veliler, okul yönetimine sorunların çözülmesi için çağrı yaptı.

14:45 -
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Kartal'da özel bir koleje çocuklarını gönderen veliler, okuldaki öğretmenlere ve diğer çalışanlara aylardır maaşlarının ödenmediği, okuldaki kantin ve benzeri yerlerin kapalı olduğu ve çocukların eğitimlerinden mahrum kaldıklarını iddia etti.

Okul önünde toplanarak eylem yapan veliler, çocuklarının eğitimden mahrum kalmamalarına ve okul yönetiminin sorunlara çözümler getirmesini beklediklerini dile getirdi.

2 YILDIR SÜRÜYOR

 

Eylem yapan veliler pankart açıp basın açıklamasında bulundu. (FOTO: İHA)

Veliler, maaşlarını alamayan 15 öğretmenin istifa ettiğini, bu sebeple öğrencilerin ve velilerin mağdur duruma düştüklerini belirtti.

Mağdur velilerden birisi olan Ertuğrul Yılmaz, “Çocuğum 3. sınıfa gidiyordu. Okuldaki aksaklıklar, maaşların ödenmemesi, 2 senedir bunlar yaşanıyordu. Bize çektikleri mesajlarda öğretmenleri suçlayan yönetim anlayışıyla karşı karşıyaydık. Biz Türkiye'nin geleceği için buradayız” dedi.

eylem istifa okul Türkiye
Son güncelleme: 15:04 19.02.2020
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