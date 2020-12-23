‘Vergiyi asgari ücretliden değil kaçakçıdan al’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin net 3 bin 100 lira olması gerektiğini kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

BU BİR SİYASİ TERCİH

ASGARİ ÜCRET: Asgari ücretin net vergisiz 3 bin 100 TL olması lazım. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Zaten geçinemiyor. Sen asıl vergiyi uyuşturucu, organ ticareti yapandan alacaksın, kara para aklayandan alacaksın. Tasarruf yapacaksın. Türkiye Cumhuriyeti devletinde para var ama sıra asgari ücrete gelince yok. Bu bir siyasi tercihtir. Bütün sendikalara sesleniyorum vergisiz 3 bin 100 TL olması lazım. Bunun altında asgari ücreti gerçekçi bulmuyoruz.

MİLYONLARA VERGİ YOK

BİR KURUŞ ÖDEMEZSİN: Vergi cennetlerinden gelecek paraların vergilenmesi öngörülüyordu. Niye bu düzenlemeyi yapmıyorlar. Asgari ücretliyi vergiye tabi tutarsın, yurtdışından milyon dolar para getirirsin bir kuruş dahi vergi ödemezsin. Fuhuş üzerinden para kazananlar, insan ticareti yapanlar kazandıkları paraları Türkiye'ye getirirlerse sıfır vergi. Şu kendisini muhafazakar parti olarak tanıtan partiye bakın.