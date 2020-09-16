Vicdansız! Otomobile bağladığı köpeği metrelerce sürükledi

RESEN SORUŞTURMA NEDİR?

Çoğunlukla hukuki konularla ilgili karşımıza çıkan bir sözcüktür. Hakimler kamu davlalarında tarafların isteği söz konusu olmasa dahi kendiliğinden bazı kararlar verebilmektedir. Bu kararlar için resen tabiri kullanılmaktadır. Ayrıca cumhuriyet savcısının herhangi bir şikayet söz konusu değilken kendiliğinden ilgili mahkemeye başvurması durumu da hukuk dilinde resen olarak tanımlanmaktadır.