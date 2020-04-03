Virüste nüfus oranına göre Isparta ilk sırada!

Şehirlerin nüfusuna oranla bakıldığında İzmir’in vaka sayısında daha gerilerde olduğunu söyleyen İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Funda Barlı Obuz, ” Sadece vaka sayısı bizi yanıltmasın. Örneğin Ankara'ya oranla İzmir'de vaka sayısı daha fazla denebilir. Şehirlerin nüfusuna oranla bakınca İzmir daha geri sıralarda. Isparta, Konya, Kocaeli gibi illerden sonra geliyor” dedi.

ISPARTA, NÜFUSA GÖRE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ

Sağlık Bakanlığının önceki gün yayınladığı verilere göre, illerin nüfusları oranında vakalarda ilk sırayı Isparta alıyor. Onu, İstanbul, Konya, Rize, Kocaeli, Bayburt, Edirne, Sakarya, İzmir ve Zonguldak izliyor.

Başkent Ankara sıralamanın 16. basamağında yer alırken, son sırada ise yaklaşık iki milyonluk nüfusuna rağmen 9 vaka ile Mersin bulunuyor.

ISPARTA’DA UMREDEN GELENLER VAR

AKP Isparta Milletvekili Recep Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Isparta'da ki 268 corona virüsü vakası bulunduğunu, bunların 245’inin umreden gelen ve misafir kişiler olduğunu söylemişti. CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı da bilgileri doğrulamıştı.