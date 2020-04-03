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Virüste nüfus oranına göre Isparta ilk sırada!

İzmir Tabip Odası Başkanı Obuz, corona virüsü vakalarının değerlendirilmesinde İlk sırada İstanbul, ikinci sırada İzmir'in gösterilmesinin yanlış olduğu belirterek "Sadece vaka sayıları bizi yanıltmasın. Vakalar şehirlerin nüfusuna göre değerlendirilmeli" uyarısında bulundu. Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre, illerin nüfusları oranında vakalarda ilk sırayı Isparta alıyor.

Latif SANSÜR
18:31 -
Haberler Gündem
Virüste nüfus oranına göre Isparta ilk sırada!

Şehirlerin nüfusuna oranla bakıldığında İzmir’in vaka sayısında daha gerilerde olduğunu söyleyen İzmir Tabip Odası  Prof. Dr. Funda Barlı Obuz, ” Sadece vaka sayısı bizi yanıltmasın. Örneğin Ankara'ya oranla İzmir'de vaka sayısı daha fazla denebilir. Şehirlerin nüfusuna oranla bakınca İzmir daha geri sıralarda. Isparta, Konya, Kocaeli gibi illerden sonra geliyor” dedi.

ISPARTA, NÜFUSA GÖRE VAKA SAYISINDA BİRİNCİ      

Sağlık Bakanlığının önceki gün yayınladığı verilere göre, illerin nüfusları oranında vakalarda ilk sırayı Isparta alıyor. Onu, İstanbul, Konya, Rize, Kocaeli, Bayburt, Edirne, Sakarya, İzmir ve Zonguldak izliyor.

Başkent Ankara sıralamanın 16. basamağında yer alırken, son sırada ise yaklaşık iki milyonluk nüfusuna rağmen 9 vaka ile Mersin bulunuyor.

ISPARTA’DA UMREDEN GELENLER VAR

AKP Isparta Milletvekili Recep Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Isparta'da ki 268 corona virüsü vakası bulunduğunu, bunların 245’inin umreden gelen ve misafir kişiler olduğunu söylemişti. CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı da bilgileri doğrulamıştı.

 

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