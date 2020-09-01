Yalova’daki kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışmaya geçildi!

Yalova’da corona virüsü tedbirlerini görüşmek üzere toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi yeni bir karar aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan meclis, kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modeline geçilmesi kararını aldı.

Yalova İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.08.2020 günü Vali Muammer Erol başkanlığında 26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/11 no'lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gündemi ile toplanarak;

* İlimizde risk altında bulunan grupları korumak ve Covid-19 salgınının yayılımını azaltmak amacı ile 01.09.2020 tarihinden itibaren çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın ilimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıdaki kriterlere bağlı kalınarak Kurum ve Kuruluşların üst yöneticisi tarafından onaylanan esnek çalışma modelinin Valilik Makam Olur’u ile uygulamaya geçilmesine, bu esnek çalışma uygulamasından kurum amirleri ve birim yöneticilerinin hariç tutulmasına, Uygulamaya personel bazında yapılacak değerlendirme sonucu karar verilmesine, Uygulamanın 1 gün çalışma 1 gün idari izin şeklinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI

Corona virüsü kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerle ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Genelgede çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtilmişti. İHA