Yardım için gittiklere eve ayakkabıyla girdiler

Aydın’da AKP Koçarlı İlçe Teşkilatı’nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı yardım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

AKP Koçarlı İlçe Başkanı İlyas Arslan ve Kadın Kolları Başkanı Yasemin Uygun, yaşlı bir kadına ev ziyaretine gitti. Sosyal mesafe kuralına uymayan iki Arslan ve Uygun, eve girerken galoş giymedi, ayakkabılarını da çıkarmadı.

“KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARDILAR”

SÖZCÜ’ye konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu yardımların böyle aleni olmaması gerektiğini belirterek, “Corona virüsünün en etkili olduğu dönemdeyiz. Yaşlı kadında eldiven, maske yok. Kadınla direkt temas var. Sosyal mesafe yok, hijyen yok. Bu başkanlar kaş yaparken göz çıkarmışlar” dedi.

CHP Koçarlı Kadın Kolları Başkanı Secem Kaplan da “Teyzemizin evine ayakkabılarıyla girdikleri yetmezmiş gibi mesafe kuralını altüst etmişler, kınıyoruz” diye konuştu.