Yargıtay cezayı onadı! CHP’li belediye başkanının başkanlığı düşürülüyor mu?

Edinilen bilgilere göre, geçmiş yıllarda Erdek Belediyesi’nde yapılan bir petrol alımı ihalesine, ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası ile dava açıldı.

Bandırma Ağır Ceza Mahkesi’nde görelen davada, ihaledeki karşı taraf beraat ederken başkan Sarı 16 ay hapis cezası aldı. Karar, Yargıtay tarafından bugün onandı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜŞÜRÜLECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, Erdek Belediye Başkanı Sarı’nın cezadan dolayı mevzuata göre başkanlığının düşürüleceğini belirterek, “2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. Maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor.

Yüksek Seçim Kurulunun, Yargıtay 5.Ceza Dairesinin onama kararının ardından Hüseyin Sarı'nın mazbatasını iptal edecek. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Erdek Belediye Meclisinin kendi içinden yeni başkanını seçmesi gerekecek” dedi.

“BANA HERHANGİ BİR TEBLİGAT ULAŞMADI”

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, konuya ilişkin Sözcü’ye konuştu. Kararın henüz kendilerine ulaşmadığını belirten Sarı, şu ifadeleri kulandı:

* Geçmiş yıllarda ilçemizde yapılan bir ihalenin fesat karıştırıldığı iddiası ile Bandırma Ağır Ceza Mahkesi’nde davası görüldü. Dava sürecinde karşı taraf beraat etti.

* Yargı sürecindeki değişiklikten dolayı ilk yargılanmada 5 yıl 4 ay, sonraki yargılanmada ise 16 ay hapis cezası aldık. Yargıtay’a gittik.

Yargıtay kararını indirdim bugün UYAP’tan. İncelenmeden onanmasına diye bir karar alınmış. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz edeceğiz. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı.

DAHA ÖNCE DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Öte yandan Başkan Sarı, 21 Mart 2019 tarihinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün ceza almıştı. Hak mahrumiyeti cezasının Yargıtay tarafından da onanmasının ardından Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı. 31 Mart seçimlerinde tekrardan aday olan Sarı, yüzde 52 oy ile belediye başkanı seçilmişti.

HÜSEYİN SARI KİMDİR ?

25 Haziran 1963 de Balıkesir Erdek'te doğdu. İlköğretimini Erdek' te tamamladı, orta öğretimini İstanbul Özel Şişli Koleji'nde tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi bölümüne kayıt oldu.

Buradaki eğitimine ara vererek Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Mimarlık mesleğini icra etmeye başladıktan sonra 1994 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak politikaya girdi.

1999/2004 – 2004/2009 – 2014/2019 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde 4. kez Erdek Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Mimar ve iyi derecede İngilizce bilen Hüseyin Sarı, evli ve 3 çocuk babasıdır.