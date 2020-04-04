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Yasağa uymayan 20 yaş altı gençleri polis böyle yakaladı

Türkiye genelinde görülen corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Aksaray'da 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, polis ve zabıta ekiplerince evlerine götürüldü.

14:42 -
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Yasağa uymayan 20 yaş altı gençleri polis böyle yakaladı

AKSARAY

Aksaray'da kurulan halk pazarında, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakiler için denetim yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde pazara çalışmaya ve alışverişe gelen 5 genç, polis otosu ile evlerine götürüldü. El arabası ile malzeme taşıyan 10 yaşındaki bir çocuk da evine gönderildi.

FOTO: DHA

Pazarcı Altın Kalkar, “Yaşınız küçükse pazara gelmeyeceksiniz. Devletimiz bizim için uğraşıyor. Yazık değil mi? Devletin polisini ne diye uğraştırıyorsunuz. Birimizin hastalanması Aksaray'ın hastalanmasına sebep oluyor. Uyarılara uymayan gençleri evlerine kilitlemek lazım. Bunlar hak ediyor” diye konuştu.

İSTANBUL

Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekipleri pazarcıları maske ve eldiven takmaları konusunda tezgahlarını açmadan önce uyardı. Tüm uyarılara rağmen maske ve eldivensiz çalışan pazarcıları tespit eden zabıta ekipleri pazarcılara cezai işlem uygulayarak tezgahlarını kapattı.

FOTO:DHA

Ayrıca pazarda dolaşan ve tezgah açan yaşı 20’den küçük olan kişileri tespit eden ekipler pazarcılara cezai işlem uyguladı. Öte yandan pazara eldivensiz bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar da zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Ekipler, pazarda maskesiz ve eldivensiz dolaşan vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Pazarda alışverişe çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazardan çıkartıldı.

FOTO: SÖZCÜ Avcılar’da bir semt pazarı…

ÜSKÜDAR’DA DENETİMLER SÜRÜYOR

Ülkenin tamamında daha önce 65 yaş üzerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da getirilmesi üzerine Üsküdar Meydanı ve sahilinde sivil polisler ve zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Üsküdar iskelesinde ise maskesi olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi.

 

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Son güncelleme: 15:14 04.04.2020
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