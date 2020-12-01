Yasak aşkının cesedini kapının önüne koydu

Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Eşine “Sokağa çıkma kısıtlaması var. Halamda kalacağım” diyen Nuray E., Yusuf A.’nın evine gitti. İkili geceyi birlikte geçirmeye karar verdi. İddiaya göre; duşa giren Yusuf A., yatak odasına geri geldiğinde kadını hareketsiz yatarken buldu.

CEP TELEFONUNU ALIP KAÇTI

Yusuf A., 112’yi arayarak, kapısında bir kadının baygın yattığını söyledi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Nuray E.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının öldüğünü öğrenen Yusuf A., korkuyla kadının cep telefonunu alıp, kaçtı.

‘KIYAFETLERİNİ GİYDİRİP, KAPIYA BIRAKTIM’

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı Orhangazi ilçesinde çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Yusuf A.’nın Emniyet’teki ifadesinde şunları söylediği iddia edildi: Evli olduğunu biliyordum. Gündüz buluştuk. Geceyi de birlikte geçirmek istedik. Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım ama o kullanmadı. Duşa girdim. Çıktığımda fenalaştığını gördüm. Yanına gittiğimde bilinci kapandı. Kendine getirmeye çalıştım ama olmadı. Ben de üstünü giydirip, kapıya bıraktım ve polisi arayıp, olay yerinden ayrıldım. İlişkimiz ortaya çıksın istemiyordum. Sonra ne olduğunu merak edip, geri döndüm. Öldüğünü söylediler. Korkup kaçtım. Ben öldürmedim. (DHA)