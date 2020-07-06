Yavaş: AKP döneminde tonuna 60 dolar ödenen asfaltı 25 dolara alıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Başkent genelinde faaliyet gösteren 13 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yöneticileriyle bir araya geldi. Yavaş, Ankara'da sanayinin gelişmesi ve istihdam için çaba gösterdiklerini belirterek, pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında önemli bir asfalt seferberliği başlattıklarını söyledi.

Yavaş'ın ihalelerin açık ve şeffaf bir biçimde yapılarak, Büyükşehir'e kaynak aktardıklarını söylediği sırada verdiği rakamlar, kamu kaynaklarının AKP döneminde nasıl saçıldığını gözler önüne serdi. Yavaş, şunları kaydetti:

İHALEDE KIRIM OLUYOR

– Bir firma daha önceki dönemde Ankara'da aşağı yukarı birkaç milyar dolarlık asfalt ihalesi almış, tonu 60 dolardan. Biz şimdi 19 firmanın girdiği açık ihaleyle aynı firmaya 25 dolardan yaptırıyoruz. İhaleye çok firma girince kırım da çok oluyor.

– Biz göreve gelmeden Büyükşehir'e 600 itfaiyeci alınmış. Bu 600 itfaiyeciden 157 kişi kalmış. Diğerlerini memur yapmak için almışlar ve başka kurumlara aktarmışlar. Biz Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin aldık, itfaiyecilik okulu mezunlarını alıyoruz. Mülakata katılacak 1200 kişi arasından bu işin eğitimini almış 300 kişiyi istihdam edeceğiz. Başka yere geçmelerine de izin vermeyeceğiz.