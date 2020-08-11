Yeni döneme iki CHP’li kadının zaferi damga vurdu

Başak KAYA Emin ÖZGÖNÜL

BİRLİKTE UMUDU YENİDEN KURALIM

CHP'de iki kadın, iki kritik göreve geri döndü. Onlardan biri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke oldu. ODTÜ mezunu olan ekonomist Böke, daha önce CHP'de genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü yaptı. 2017 yılında parti yönetimini eleştirerek görevinden istifa etti. 37. Olağan Kurultay'da yeniden Parti Meclisi'ne gören Böke, CHP tarihindeki 3. kadın genel sekreter oldu. Daha önce de Oya Araslı ve Bihlun Tamaylıgil bu görevde bulunmuştu.

Böke, yeni görevi sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise ekonomik krize dikkat çekerek, “Umudumuzu ve geleceğimizi yeniden kuracağız” mesajı verdi. Böke, kişisel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bu ağır işsizlik, umutsuzluk, üretimsizlik krizinin sorumlusu iktidar, saray rejiminin kurduğu düzen. Daha fazla gecikmeden umudumuzu da geleceğimizi de hep birlikte yeniden kurmalı, bu sömürü düzenini değiştirmeliyiz. Değiştireceğiz.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Aylin Nazlıaka, dört yıl önce CHP'den ihraç edildi. Parti Meclisi (PM) kararıyla yeniden partiye döndü. İlk kurultayda anahtar listeyi delip PM'ye giren Nazlıaka, hafta sonu yapılan Kadın Kolları Kurultayı'nda ise başkan seçildi. Nazlıaka seçim sonrası ilk açıklamasını SÖZCÜ'ye yaptı. Nazlıaka, “Bu iktidar döneminde kadının adı silindi. Kadınlar yeni haklar kazanamadığı gibi, var olan haklarını da kaybetmemeye çalışıyor. Biz kadının adını yeniden altın harflerle yazacağız” dedi ve şunları söyledi:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimiz. Kadınların yaşam teminatı olan bu sözleşmeden imzanın geri çekilmesine asla izin vermeyiz. Üye sayımızı arttıracağız, gençleşeceğiz. Ortak akılla çalışacağız. Adalet için, eşitlik için, demokrasi için, iktidar için kadınlar en önde yürüyecek, gelecek kadınların ellerinde yükselecek.

CUMHURİYET VE KADIN: Cumhuriyet ve kadın birbirini tamamlayan bir bütündür. Osmanlı döneminde nüfus sayımında bile sayılmayan kadınlar, Atatürk Türkiyesi'nde pilot, doktor, hakim, mühendis, sanatçı oldu. Kadın, Atatürk'ün arkasında değil hep yanındaydı. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız iktidar yolculuğumuzun kahramanları da kadınlar olacak.