Yeniden Refah Partisi’nin Başkan Yardımcısı anlattı: Kirvem İnönü’nydü

Petrol ve madencilik alanlarında Türkiye'nin sayılı akademisyenleri arasında yer alan Prof. Doğan Aydal bugüne kadar yakın çevresi dışında pek kimsenin bilmediği ilginç bir anısını, SÖZCÜ HaftaSonu ile paylaştı. Halen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak politika sahnesinde olan Aydal'a, 64 yıl önceki sünnetinde 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü kirvelik yapmış. İnönü, günün anısına çekilen fotoğrafı da imzalayarak aileye hediye etmiş.

Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi olan Doğan Aydal, İsmet İnönü imzalı fotoğrafı özenle saklıyor ve “Ağabeyim Yener ile aynı anda sünnetimiz olmuş. İsmet İnönü de kirvemiz. O günleri hatırlamıyorum ancak bizim için gurur kaynağı. Babam Vahap Aydal, Sanat Enstitüsü Müdürü ve İnönü hayranı idi. Ailemiz CHP'li olduğu için İnönü ile tanışıyorlar” diyor.

“SÜRGÜNDE BÜYÜDÜM''

Babasının CHP'li olduğu için hayatının ‘sürgünlerde geçtiğini' ilkokulu üç ayrı şehirde tamamladığını anlatan Aydal'ın petrolün geleceğine dair tespiti ise şöyle: “Petrol rezervi 244 milyar ton ve yılda 13 milyar ton kullanılıyor. Bu durumda petrol 17-18 yıl sonra da bitecek. Türkiye ve TSK stok yapmalı. Elektrikle çalışan ulaşım sistemlerine ağırlık verilmeli.”

AYDAL KiMDiR?

Doğan Aydal 1953 yılında Malatya'da doğdu ve 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. İngiltere Leeds Üniversitesi'nde doktora yaptı. Enerji politikaları üzerinde yoğunlaştı. Başbakanlık müsteşar yardımcılığı, başbakan danışmanlığı yaptı. 13 kitabı da bulunuyor.