Yerli aşıda umutlandıran gelişme! 1 hafta-10 gün içerisinde insanlar üzerinde test edilebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile görüşen Büyükkılıç, yerli aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLEBİLECEK

Yerli aşı konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğini aktaran Büyükkılıç, “Aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesi'nde gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu ve 1 hafta- 10 gün gibi bir sürede insanlar üzerinde test edilebileceğini memnuniyetle gördüm. Bir doktor olarak da söylüyorum; en kısa zamanda da bu virüsten kurtulmanın yolu aşıyla birlikte mümkün olacak” dedi.

“ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI ALANINDA ÖN PLANDA”

Yerli aşı çalışmalarının planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise şunları kaydetti;

“Kayserimiz inşallah aşının merkezi olacak. Diğer çalışmalarla ilgili aşılarımızda devam ediyor. Zaten Kırım Kongo devam ediyordu. Bir takım bazı aşılar da projelendirmiş durumdayız. Erciyes Üniversitemizi birçok alanda olduğu gibi aşı alanında da şu anda ön planda. Merkez haline getireceğiz.”

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yerli aşı konusunda yoğun şekilde çalışmaların devam ettiğini aktaran Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, şunları söyledi;

*Biz zaten Erciyes Üniversitesi'nde uzun yıllardan beri aşı merkezimizde çalışmalar yapıyoruz. Bu pandemi döneminde de Sağlık Bakanlığı’nın desteklediği Covid-19'a karşı aşı geliştirme projemiz vardı.

*Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi rektörümüz de çok büyük katkılar verdiler. Hem maddi hem de manevi olarak. Bizim görevimiz tabi ki biz aşıyla uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elbette bu ekip olayı ben ekibime de teşekkür ediyorum.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Tekirdağ Kapaklı’daki Koçak Farma Tesislerinde yaptığı basın açıklamasında, corona virüsü aşısıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı

*Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Covid-19 ile ilgili Türkiye’de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz.

Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı.

*Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum.

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