Yılmaz Özdil’den dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu vurgusu

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, gazeteci Hakan Aygün'ün YouTube üzerinde gerçekleştirdiği “Tekneden Canlı” adlı programın konuğu oldu. AKP’nin dış politikasını eleştiren Özdil, şu ifadeleri kullandı;

*NATO üyesiyken Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakeresi yaparken Rus silahı satın alabilir misin, alamazsın. Bunu söylediğinde adam sana ‘vatan hainisin’ diyor. Hayır biz vatan haini değiliz, sen işporta politikan yüzünden işi buraya getirdin.

*Burada mesela kendi dinamikleri içinde bulunan tarikat, cemaat, zırcahil koalisyonunun bir neticesi olarak Rus uçağını vurdular. Niye vurduklarını da anlamadılar. Hatta önce gurur duydular sonra vuranları, pilotları bile FETÖ’cü ilan ettiler.

*Bir anda Türkiye, Rus uçağını vurduğu için Rus ambargosu ile karşılaştı. İhaleler kesildi, domateslerimizi bile almadı, doğalgaz riske girdi. Hatta ‘tezek yakarız’ muhabbetleri oldu ve Türkiye’de bir anda Rus karşıtlığı, Amerikancı bakış açısıyla Rus karşıtlığı bir atmosfer yaşandı.

*Dört sene sonra geldiğimiz nokta ne; adam sana hem nükleer santral hem de füze sattı. Herkes Rusya’nın bize füze atacağını tahmin ediyordu. Füze atarak değil füze satarak Türkiye’yi imha etti.

“SAVRULMANIN NEDENİ POLİTİKASIZLIK”

*NATO’nun en önemli askeri odaklarından biri olan Türk Cumhuriyetini füze satarak NATO’yla ters duruma düşürdü. Ve 4 sene önce Rus ambargosu yiyen Türkiye bir anda kendisini ABD ambargosunda buldu.

*Bu savrulmaların nedeni aslında politikasızlıktır. İşporta politikadır. Zaten AKP’nin dış politikada işporta politika ürettiğinin bir somut kanıtı var.

*AKP’nin bütün dışişleri bakanlarının tamamı bugün AKP dışında. İlk bir tane çok kısa süreli Dışişleri Bakanı vardı şimdi o AKP karşıtı. Sonrasında gelen Abdullah Gül, AKP karşıtı. Sonra gelen Ali Babacan parti kurdu, AKP karşıtı. Sonrasında gelen Ahmet Davutoğlu, parti kurdu, AKP karşıtı. AKP’nin Dışişleri Bakanlarının tamamı şu anda AKP’yi yıkmak için parti kurmuş durumda.

“ÇAVUŞOĞLU’NA SAHİP ÇIKIN”

*İçişleri daha kötü. Beşir Atalay’a açılım yaptırdılar sonra da partiden attılar. Sonra Efkan Ala’yı getirdiler. 15 Temmuz’dan sonra ne olduğu belli değil. Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı İdris Naim Şahin’i getirdiler. Adam AKP karşıtı parti kurdu. Muammer Güler’i getirdiler. 17-25 Aralık’tan sonra evinden kasalar felan çıktı. Şimdi Süleyman Soylu… Daha dün AKP karşıtı, Erdoğan’a ağır hakaretler eden birisiydi. Şimdi Twitter’dan istifa etmiş birisi.

*Yani AKP’nin İçişleri sicili de felaket. Bunları böyle koyduğunda adam şimdi diyor ki ‘bunları camiye sokmayacaksın’. Ben söyledim Mevlüt Çavuşoğlu’na sahip çıkın, görevden alırsanız gider parti kurar.

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