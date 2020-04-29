YÖK Başkanı: Üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet verilecek!

Öğrencilere çeşitli dijital ders materyali ile destek olmak amacıyla YÖK'ün internet sayfası üzerinden “YÖK Dersleri Platformu”nu açtıklarını hatırlatan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğrencilerin internet kotası sorununa çözüm getirdiklerini ifade etti.

Bir süreden beri mobil operatörlerle yürüttükleri çalışmaların olumlu şekilde sonuçlandığını belirten Saraç, 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitenin sağladığı ders içeriği ve online eğitimlerin de dahil olacağını açıkladı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE GÜZEL BİR HABERİMİZ VAR”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Saraç, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili gençler, bildiğiniz üzere küresel Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinizde kalıp uzaktan eğitim alırken, sizlere çeşitli dijital ders materyalleri ile destek olmak amacıyla https://yokdersleri.yok.gov.tr adresi üzerinden “YÖK Dersleri Platformunu” hizmete açtık.

* Çok ilgi gören platformumuzdan yararlanma hususunda yaşadığınızı ilettiğiniz internet kotası sorununuza yönelik bir süreden beri mobil operatörlerle yürüttüğümüz çalışmalar olumlu şekilde sonuçlandı.

* Bu konuda sıkıntı yaşayan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var.

“HATLARINIZA ÜCRETSİZ OLARAK TANIMLANACAK”

Ücretsiz internet hizmetinden dolayı mobil operatör şirketlerine teşekkür eden Saraç, şunları belirtti:

* Artık “YÖK Dersleri Platformu” sayfasında yer alan üniversitelerimize ait dijital ders içeriklerine, mobil operatörleriniz ile yapacağınız işlemler sonrasında hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan “6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” kapsamında erişebileceksiniz.

* Bütün mobil operatörler tarafından verilecek olan 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına “birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler” de dahil olacaktır.

* Salgın sürecinde evlerinde uzaktan eğitim alan öğrencilerimize destek olmak amacıyla sağlanan 6 GB'lık ücretsiz internet hizmetinden dolayı ülkemizdeki bütün mobil operatörlere şahsım, öğrencilerimiz ve üniversitelerimiz adına teşekkür ederim.