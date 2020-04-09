Yürek yakan detay: Anne Türkiye’de oğlu Fransa’da yaşamını yitirdi

Elmas Yeşilyurt, 2 Mart gecesi kızıyla beraber uçakla Fransa'dan Trabzon Havalimanı'na geldikten sonra öksürük şikayetiyle Of Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yeşilyurt, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken kentte yeni tip corona virüsü (COVID-19) teşhisi konan ilk hasta oldu. Yeşilyurt, tedavi gördüğü hastanede 20 Mart günü hayatını kaybederken kentteki ilk corona virüsü kaynaklı ölüm yaşanmış oldu.

Yeşilyurt'un, bağırsak kanseri nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl önce ameliyat edildiği ve diyabet hastası olduğu da belirtilmişti.

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Elmas Yeşilyurt'un testinin pozitif çıkmasıyla Araklı ilçesinde tapu müdürü olarak görev yapan kardeşi Faik Ahmet Öztürk ve eşi Sultan Öztürk karantinaya alınmış ve yapılan corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Faik Ahmet-Sultan Öztürk çifti, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.

AİLEYİ YIKAN HABER

Yeşilyurt ailesi dün yeni bir haberle sarsıldı. Elmas Yeşilyurt'un Fransa'da yaşayan 41 yaşındaki oğlu İrfan Yeşilyurt'un corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Annesi gibi diyabet hastalığı bulunduğu söylenilen İrfan Yeşilyurt, Fransa'da bir süredir corona virüsü teşhisiyle tedavi görüyordu.

8 Nisan'da virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Yeşilyurt'un cenazesinin cenaze taşıma şirketiyle havayoluyla İstanbul'a, oradan da karayoluyla Trabzon'a getirileceği ve Of'taki aile kabristanlıklarında annesinin yanına defnedileceği öğrenildi. (İHA)