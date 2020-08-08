Zaynal Abakarov’un polis babası açığa alındı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 217 gündür haber alınamıyor.

Soruşturma kapsamında, Doku'nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı baş şüpheli olarak geçen Zaynal Abakarov'un babası olan polis memuru Engin Y. açığa alındı.

“FARKLI BİR İDARİ SORUŞTURMADAN AÇIĞA ALINMIŞ”

Yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ”Emniyet yetkililerinden aldığım bilgiye göre bir başka konuyla ilgili idari soruşturma kapsamında Zeynal Abakarov'un polis memuru babasın açığa alınmış. Bu durumu Gülistan Doku'nun ablasına da bildirilmiş. Ancak açığa alınmayla ilgili durumun kesinlikle Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili olmadığı söylendi” ifadelerini kullandı.