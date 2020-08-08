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Zaynal Abakarov’un polis babası açığa alındı

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosyada adı geçen Zaynal Abakarov'un polis babası Engin Y. açığa alındığını açıkladı. Sözcü’ye konuşan Şaroğlu, ”Emniyet yetkililerden aldığım bilgiye göre bir başka konuyla ilgili idari soruşturma kapsamında açığa alınmış” dedi.

Evren DEMİRDAŞ
15:37 -
Haberler Gündem
Zaynal Abakarov’un polis babası açığa alındı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan  217 gündür haber alınamıyor.

Soruşturma kapsamında, Doku'nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı baş şüpheli olarak geçen Zaynal Abakarov'un babası olan polis memuru Engin Y. açığa alındı.

“FARKLI BİR İDARİ SORUŞTURMADAN AÇIĞA ALINMIŞ”

Yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ”Emniyet yetkililerinden aldığım bilgiye göre bir başka konuyla ilgili idari soruşturma kapsamında Zeynal Abakarov'un polis memuru babasın açığa alınmış. Bu durumu Gülistan Doku'nun ablasına da bildirilmiş. Ancak açığa alınmayla ilgili durumun kesinlikle Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili olmadığı söylendi” ifadelerini kullandı.

CHP Emniyet Haber Polis Sözcü Tunceli
Son güncelleme: 15:38 08.08.2020
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