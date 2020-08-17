Zeydan Karalar corona virüsü iddialarını yalanladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından kendisine corona virüsü teşhisi konulduğu haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.
Sağlığının yerinde ve görevinin başında olduğunu belirten Karalar, “Hepinize sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.
CORONAYA YAKALANAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE SAĞLIK DURUMLARI ŞÖYLE:
Gümüşhane / Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir: Evinde karantinada.
Ankara / Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: Hastanede tedavi altında.
Konya / Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz: Hastanede tedavi altında.
Trabzon / Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu: Evinde karantinada.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: Evinde karantinada.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Evinde karantinada.
İstanbul / Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: İyileşti.
Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu: İyileşti.
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı: İyileşti.
Mersin / Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: İyileşti.
Şanlıurfa / Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık: İyileşti.
Ordu / Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: İyileşti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş: İyileşti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Hastanede izole durumda.
Antalya / Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: Evinde karantinada.
Ağrı / Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar: Hastanede izole durumda.