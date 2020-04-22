Zeydan Karalar, Ruhat Mengi’ye konuştu: İnsanlar aç, telefonuma mesaj yağıyor!

Ruhat Mengi’nin YouYube üzerinden yayın yapan Her Açıdan kanalının bu haftaki konuğu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

Zeydan Karalar, yeni kurdukları Sahra Hastanesi ve CHP’li belediyelerin bağış ve yardımlarla ilgili yaşadıkları sorunları anlattı.

* İnsanlar aç, telefonuma her an mesaj yağıyor!

* Esnaf “perişanız” diyor, işletmesi olan da çalışanları da perişan!

* Maske dağıtmak da yasak ama dağıtmazsak da eleştiriyorlar.

* Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin belediye başkanı değil miyiz, neden engelleniyoruz?

* Kurduğumuz sahra hastanesi ABD’nin kurduklarından daha iyi!

* 23 Nisan’da yardımlara devam edeceğiz!

* Ekmek dağıtmayı “paralel yapı”yla ilişkilendirenlere kimse inanmaz!

* Sağlık Bakanı’nın yerinde olsam Adana’daki sahra hastanesini kullanmayı kendim teklif ederdim!

* Bizim derdimiz polemiğe girmek değil ihtiyacı olana ulaşmak!

* Bugün tartışma günü değil topyekün mücadele günüdür!

* Çözüm, ekonomide güveni sağlamak için faizleri yüzde 50 arttırmaktır.

* Millet aç onların ellerinden tutmamız zorlarına gidiyor!

* Belediyeleri daha aktif nasıl kullanırız onu konuşmamız lazım!

* Hiçbir belediye başkanımız devlete rağmen bir şey yapmaz!

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